La higiene es básico en toda persona, es uno de los pilares fundamentales para que la salud se mantenga. No obstante, en determinados momentos de la vida existen personas que disponen poner en riesgo ello en pos de conseguir un objetivo. Ese ha sido el caso de R’Bonney Nola Gabriel, la flamante Miss Universo 2022, quien reveló que durante todo el certamen de belleza no se bañó ni lavó el cabello. Conoce a continuación la razón.

La Miss USA, natural de Houston, Texas, se convirtió en la septuagésima primera reina de belleza, en una decisión que fue considerada por millones como polémica, pues a juicio de muchos la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, debió llevarse la corona.

Ahora ya consagrada, la diseñadora de modas de 28 años ha revelado un secreto desconocido. Lo hizo en una reciente entrevista con la web Insider. En ella confesó que a lo largo del certamen decidió no asearse.

MISS USA R’BONNEY NOLA GABRIEL NO SE BAÑÓ DURANTE TODO EL MISS UNIVERSO 2022

Entre toda la emoción y felicidad por haber ganado el certamen, R’Bonney confesó que durante las dos semanas de la competencia no lavó su cabello ni se duchó, ya que buscaba mantener su autobronceado.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero”, reflexionó Gabriel.

Es decir, desde el 1 de enero hasta el 14 de ese mes la estadounidense no se duchó: fueron dos semanas en los que evitó el contacto con el agua; desde fines del 2022 hasta mediados de mes.

Le ganó la corona a la venezolana Amada Dudamel (Foto: R’Bonney Gabriel / Instagram)

R’BONNEY NOLA, MISS UNIVERSO 2022, GABRIEL NO SE DUCHÓ POR DOS SEMANAS POR RECOMENDACIÓN

Para dicha decisión, Gabriel preguntó a los especialistas y consultores de belleza, quienes le indicaron que si usaba ciertos productos o si mojaba mucho su piel podría perder el color de su tinte y, sobre todo, su espectacular tono de piel.

Ante tal escenario, la texana prefirió no bañarse ni mojar su cabello en todo ese tiempo para mantenerlo durante el concurso.