El gobierno ruso, como parte de sus medidas y políticas internacionales, sorprendió a más de uno al declarar personas no gratas a 100 canadienses, en respuesta a las restricciones de las autoridades de ese país hacia los representantes de la cultura rusa. No obstante, lo realmente llamativo es que dentro de esa lista figura el nombre del actor Jim Carrey.

En una declaración escrita emitida por el ministerio ruso, se afirmó que la medida es una respuesta a las restricciones que Canadá continúa imponiendo contra representantes de la administración, los negocios, el medio ambiente y la cultura de Rusia, políticos, parlamentarios y expertos.

La lista incluye altos funcionarios canadienses, empresarios, activistas, representantes de medios e instituciones financieras. Dentro de esa nómina figuran los nombres de Jim Carrey y la escritora Margaret E. Atwood , autora del aclamado best seller “El cuento de la criada”. La medida prohíbe el ingreso de estas personas a suelo ruso.

LA RAZÓN POR LA QUE JIM CARREY FUE VETADO EN RUSIA POR VLADIMIR PUTIN

Si bien en el comunicado no ha habido argumento específico del por qué está medida contra el actor de “La máscara”, se desprende que es una respuesta a la serie de críticas ácidas y con humor negro que el celeb ha realizado en contra de Vladimir Putin, mandatario de Rusia.

Alejado de los escenarios, Carrey ha dado rienda a su otra pasión, el dibujo. Así, en sus redes sociales, ha ido compartiendo caricaturas con una contenido de crítica social y política. Especialmente para señalar los vínculos entre la administración de Estados Unidos, cuando Donald Trump era presidente, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

En una de ellas mostraba a Trump con sus manos metidas en sus pantalones, mientras Putin a su lado decía un “I keep the ball”, que traducido al castellano es “te tengo cogido por las bol...”. No obstante, no era la única viñeta sobre Putin: en otra aparecía con los pantalones abajo, recibiendo un beso de Trump en el trasero.

Estas son las dos viñetas que Carrey subió su cuenta de Twitter entre 2017 y 2018 (Foto: Jim Carrey / Twitter)

LA REACCIÓN DE JIM CARREY AL VETO DE RUSIA VLADIMIR PUTIN

Ante el hecho, la autora Atwood escribió un comentario sarcástico en sus redes sociales. “¡Maldita sea! Jim Carrey y yo habíamos planeado una pequeña escapada de fin de semana en Moscú. Supongo que tendrá que ser Kyiv en su lugar”, comentó.

Ante ello, el actor respondió con el mismo humor: “Sí, me temo que ha pasado lo peor. Estamos baneados por Rusia... ¡pero los problemas de 100 canadienses no equivalen a una montaña de frijoles en este mundo loco! Siempre nos quedará París”.