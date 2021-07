Aislinn Derbez, uno de los personajes más queridos del medio del entretenimiento mexicano, alborotó las redes sociales tras subir una foto en la playa, pero la forma cómo luce no fue precisamente lo que llamó la atención, sino los mensajes que recibió tras su publicación.

Todo transcurría con total normalidad; es decir, sus seguidores le daban miles de “me gusta” a la imagen y escribían muchos mensajes hasta que la actriz Camila Sodi dejó un comentario que causó mucha sorpresa.

Tras lo escrito por la protagonista del remake de “Rubí”, se comenzó a especular que el corazón de la hija del comediante Eugenio Derbez tenía nuevo dueño y se estaría empezando a dar una nueva oportunidad en el amor, esto luego de divorciarse de Mauricio Ochmann.

La hija de Eugenio Derbez se ha consolidado como una de las actrices más queridas (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿QUÉ PASÓ EN REALIDAD?

Si bien, la actriz de “La casa de las flores” fue involucrada hace un tiempo con el fotógrafo Jesh de Rox después de que se fueron de vacaciones juntos, ella se encargó de negar cualquier tipo de relación y aseguró que son buenos amigos.

Luego de lo dicho por Aislinn Derbez, todo volvía a la normalidad en cuanto a su vida amorosa; sin embargo, al conocer que se fue de viaje con el influencer Jonathan Kubben, con quien comparte en sus redes sociales, otra vez surgieron los rumores, los cuales se acrecentaron por lo comentado por Sodi en la instantánea que subió su amiga.

En la descripción de su foto, la mexicana de 35 años puso: “Despeinada y feliz”, y de inmediato dio el crédito al fotógrafo @momimfine, que es Jonathan Kubben Quiñónez. Tras ello, Camila comentó: “El amor te sienta bien”, y aunque no se sabe si se refiere a su acompañante, las redes sociales se alborotaron.

Pero eso no quedó ahí, pues un segundo comentario dejó perplejos a todos: “Pequeña aclaración: No la despeine yo. No más, le tome la foto”, escribió Kubben.

La hija mayor de Eugenio Derbez no se ha pronunciado sobre el tema, pero quien sí salió a confundir más a la gente fue la madre del mismo influencer, Imelda Quiñonez, quien llena de halagos a la ‘amiga’ de su hijo.

Pese al silencio que guarda la madre de Kailani sobre algún romance que haya surgido, sus fans opinan todo lo contrario y esperan que rehaga su vida, tal como lo está haciendo Mauricio Ochmann con la modelo sonorense Paulina Burrola.

¿QUIÉN ES JONATHAN KUBBEN?

Jonathan Kubben Quiñónez es fotógrafo, publicista y activista, que se dedica a dar charlas, de acuerdo con su sitio oficial de Internet.

En su cuenta de Instagram se describe como un creador de escuelas hechas de plástico reciclado.