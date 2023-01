En las producciones televisivas, hay personajes que dejan una huella imborrable, y por más que ya no aparezcan en la trama, muchos guardan la esperanza de que un día los sorprendan en uno de los episodios; esto es lo que viene sucediendo con Christian Thorsen, el actor que le dio vida a Raúl del Prado, el popular ‘Platanazo’, quien fue recordado y nombrado por Charito en el segundo capítulo de la décima temporada de “Al fondo hay sitio”.

Esto ha hecho suponer que podría retornar a la historia, tal como sucedió con ‘La mirada de tiburón’, que ahora se llama Victoria. Si bien, su regreso generaría mucha algarabía en los televidentes, quien estaría más que contenta sería la mamá de Joel y Jimmy, pues al parecer jamás lo habría sacado de su mente; no olvidemos que ella se encuentra sola, luego de echar de su casa a Koky tras descubrir todas sus mentiras.

Aunque se ha demostrado que nada es imposible en esta serie de América Televisión; lo cierto es que su presencia en Las Nuevas Lomas resulta casi improbable. La respuesta es simple: por la pelea que tuvo con Efraín Aguilar, el creador de AFHS. Si deseas saber más detalles, te lo contamos a continuación.

Christian Thorsen se ganó el cariño del público en "Al fondo hay sitio", pero un lío con Efraín Aguilar haría imposible su regreso a la serie (Foto: América Televisión)

SE PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DE CHRISTIAN THORSEN EN “AL FONDO HAY SITIO”

Recordemos que Thorsen solamente estuvo en la serie hasta el final de la temporada siete y para la octava ya no se contó con su presencia, esto debido a que en la trama ya había hecho su vida con su nueva pareja: su esposa Viviana (Gianella Neyra) y el hijo que tuvieron juntos.

“Ya no está por disposición de los guionistas, pues su personaje no tenía mayor aporte, pero queda abierta, como siempre, la posibilidad de que pueda regresar”, señaló Aguilar en el programa “Al Aire”. Sin embargo, este jamás espero la respuesta del actor.

Cuando el 'Platanazo' tiene un bebé con Viviana en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

LA VEZ QUE CHRISTIAN THORSEN FUE DESPEDIDO DE “AL FONDO HAY SITIO”

Christian Thorsen no se quedó callado y lanzó un dardo contra Efaín Aguilar, indicando que la relación entre ellos no era buena y estaba resquebrajada, tanto así que el día que el creador de la serie decide despedirlo de “Al fondo hay sitio”, solamente atinó a comunicarse con él vía telefónica.

“Yo también había estado pensando en irme, pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso”, dijo en entrevista a “Hildebrandt en sus trece”.

No solo ello, pues dio a conocer la forma “tan informal” en la que trabajaban. “Tampoco me gustaba cómo se manejaban las cosas de manera interna, los informales que eran. No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, precisó.

El productor tiene 78 años de edad (Foto: Efraín Aguilar Pardavé / Facebook)

INCUMPLIMIENTOS LABORALES

Respecto a la informalidad en la producción de “Al fondo hay sitio” que denunció el recordado ‘Platanazo’, se sumó a las críticas Karina Calmet, la recordada Isabella Maldini, quien acusó a América Televisión de no cumplir con los derechos laborales de los actores.

Nuevamente, Efraín Aguilar salió al frente y contestó que cada año se renovaba contrato con todos los actores. “Nadie le puso un arma para que acepte el contrato; por el contrario, los intérpretes son los que ponen sus condiciones y la empresa ve si acepta o no eso”, manifestó.

Pero Thorsen ni Calmet se quedaron callados, pues argumentaron que si no firmaban no trabajaban. “Te dicen: ‘Si tú no quieres, hay un montón de personas atrás que van a entrar. No tenemos un seguro, no estamos en planilla, no recibimos una CTS, no tenemos jubilación, ni pago de vacaciones, nada. Los derechos laborales son irrenunciables. Lamentablemente, no tenemos un sindicato. Hay, pero es ficticio. Nadie nos apoya en ese sentido. El único que está en planilla es Gustavo Bueno, la supo hacer”, dijo el actor en Radio Capital.