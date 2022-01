¿Se acabó el amor? La actriz rusa Alina Boz, quien protagonizó la telenovela “No sueltes mi mano”, ha terminado la larga relación con su novio, el también actor y cantante Mithat Can Özer, quien además es hijo de la actriz turca Sezen Aksu.

MÁS INFORMACIÓN: Esta es la cantidad de temporadas y episodios que tiene la telenovela turca Paramparça

La actriz juvenil participó en “Paramparça: vidas cruzadas”, donde interpreta a Hazal Gürpinar: una mujer egoísta, caprichosa, ambiciosa y muy materialista. Luego obtuvo su primer protagónico como Azra, en “No sueltes mi mano” (Elimi Birakma), donde se mete en la piel de una joven que tiene una vida perfecta hasta el día en que su padre muere en una misteriosa explosión. Acto seguido, su madrastra la deja sin hogar ni dinero junto a su hermano autista. Ahí se consagra como artista internacional.

La telenovela “No sueltes mi mano” (Elimi Bırakma), que es la adaptación turca del gran éxito coreano “Capricho del destino”, fue un éxito en más de 20 países.

¿POR QUÉ ALINA BOZ Y MITHAT CAN ÖZER SE SEPARARON?

La relación de Alina Boz y Mithat Can Özer se acabó después de tres años de noviazgo, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, ya que siempre han mantenido su relación de manera discreta.

De acuerdo con los medios turcos, los celos serían la causa del rompimiento de la protagonista de “No sueltes mi mano” con su pareja de 40 años, quien protagonizó la película “Everything Loves” y además de cantautor.

La noticia de seguro llamará la atención a los más de 4.4 millones de seguidores de la actriz de 23 años. Al parecer, Mithat Can Özer la estaría extrañando, pues en noviembre pasado colgó un mensaje en sus redes sociales, donde tiene más de 80 seguidores, una foto que tenía como mensaje “Wish You Were here” (Desearía que estuvieras aquí”). En los cometarios, uno de los internautas, le dice que es comprensible después de tres años de relación y otro vaticina que la relación se retomará. ¿Será un final definitivo?

¿QUIÉN ES ALINA BOZ?

Alina Boz nació nació en Rusia, 14 de junio de 1998, donde vivió hasta los siete años, cuando por el trabajo de su padre se trasladaron a Estambul donde comenzó sus estudios de primaria. Su padre proviene de una familia turca con ascendencia búlgara y su madre es rusa. Su blanca tez y sus impresionantes ojos azules han llamado mucho la atención de los productores y de la audiencia en general. A los nueve años comenzó a estudiar teatro y a bailar. En la escuela secundaria estudió aviación comercial y, al graduarse, siguió con sus estudios de teatro en la Universidad Kadir Has.

Debutó ante las cámaras en 2013 con un pequeño papel en una serie de televisión. En 2018, con apenas 20 años, le llegaba su primer protagónico en “No sueltes mi mano”, que le dio fama internacional. En 2020 protagonizó la serie juvenil Love 101 (Ask 101) para Netflix, interpretando el papel de Eda.

La actriz Alina Boz ahora está soltera (Foto: Alina Boz)

¿DE QUÉ TRATA “NO SUELTES MI MANO”?

La ficción se basa en la historia de Azra, una joven que ve cómo sus sueños de seguir estudiando y ser chef se derrumban, luego que, de un momento a otro, su padre fallece en una trágica explosión, su madrastra la abandona junto a su hermano menor, quien es autista. Y, por si fuera poco, este último desaparece.

Todo cambiará cuando conoce a Cenk, un joven que retorna a Turquía tras haber sido expulsado de la universidad. Él es el heredero de la fortuna de su familia, pero es arrogante e irresponsable; además, se culpa de la muerte de su progenitor en un accidente automovilístico.

Ambos se conocen en el aeropuerto de regreso de Estados Unidos a Turquía y aunque el primer contacto entre ellos es complicado porque debido a una confusión se llevan la maleta del otro, la actitud del muchacho no le agrada para nada a Azra, quien trata de evitarlo, pero Cenk al conocer lo que atraviesa la joven decide ayudarla, quien en un principio no aceptó.