PROBLEMAS A LA VISTA. Shakira se ha convertido en blanco mediático no solo por recientemente poner a la venta la casa que tenía en Barcelona con Gerard Piqué, sino también por su comentada presencia en la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, su decisión ha cambiado con el correr de los días y a continuación te contamos por qué.

Dua Lipa y Rod Stewart se convirtieron en los primeros artistas en declinar su participación en la ceremonia de inaguración de Qatar 2022, ello debido a la vulneración de los derechos LGTBIQ+ en dicho país. Ahora, Shakira habría decidido seguirles los pasos.

¿Por qué Shakira decidió no cantar en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Shakira no había sido anunciada oficialmente de participar en el Mundial, aunque se encontraba entre las artistas invitadas al magno evento, como dieron a conocer diferentes medios europeos.

Fue “El programa de Ana Rosa”, del canal español Telecinco, el que adelantó la información al respecto. Según dicho medio, la colombiana tenía previsto participar, aunque la lluvia de críticas contra Qatar hizo que reconsidere su decisión.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguraron en dicho programa.

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”, agregó otra de las conductores del programa.

Los motivos son claros: la sobreexplotación laboral que provocó cientos de muertos con el fin de llegar a tiempo para el Mundial, así como el nulo respeto a las libertades de las comunidades LGBTI, lo cual ha provocado diferentes mensajes contra el país organizador y provocado que varios artistas se nieguen a tocar.

¿En cuántos Mundiales ha cantado Shakira?

Es importante recordar que Shakira ha sido partícipe de canciones para tres ediciones de los mundiales. Sin embargo, la única ‘oficial’ fue la de Waka Waka (Sudáfrica 2010). No obstante, también colaboró con versiones para las ediciones de Alemania 2006 y Brasil 2014, eventos en los cuales participó de las respectivas ceremonias de clausura.

2006: Hips Don’t Lie en la versión Mambo

2010: Waka Waka en inglés y español

2014: Dare, conocida en español como La la la

¿Qué artistas cantarán en la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022?

De momento, si es que no hay nuevas posturas de los artistas, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Ozuna, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okori serán los encargados de participar en la ceremonia de inauguración de Qatar 2022.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022?

El estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor, será la sede para la ceremonia de inauguración del Mundial. Con capacidad de 60 mil espectadores, se prevé toda una fiesta para el próximo 20 de noviembre desde las 10 a.m. (hora peruana).

TE PUEDE INTERESAR