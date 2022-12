La película “Avatar 2″ llega a los cines tras una larga espera. Hace 13 años, el director James Cameron lanzó una exitosa precuela, que se convirtió en la cinta más taquillera de la historia y fue galardonada con 3 premios Oscar, 2 BAFTA, 6 Critics’ Choice Awards, entre otros reconocimientos.

Así, “Avatar: El camino del agua” (en inglés: “Avatar: The Way of Water”) se ambienta más de una década después del largometraje del 2009, narrando la historia de la familia Sully y los problemas que deben enfrentar en Pandora.

En este contexto, es probable que hayas olvidado algunos datos claves del primer film. Por ello, a continuación, te presentamos 10 cosas que debes recordar antes de ver la nueva película de la saga.

¿QUÉ DATOS DEBES SABER ANTES DE VER “AVATAR 2″?

1. ¿Cómo llega Jake Sully a Pandora?

Tal como recuerda Screen Rant, historia de la primera película se desarrolla en el siglo XXII, cuando los humanos en forma de avatares exploran los recursos del planeta Pandora tras agotar los de la Tierra.

Jake Sully llega a la misión como reemplazo de su hermano, quien murió. Entonces, se puede determinar que esta figura no tenía las mismas motivaciones colonizadoras que otros personajes desde el principio.

Jake Sully llega a la misión como reemplazo de su hermano (Foto: 20th Century Fox)

2. Jake fue un agente doble

A lo largo de la cinta, Jake se ganó la confianza del pueblo Na’vi mientras trabajaba para tipos como Miles y Parker. En ese sentido, nuestro protagonista cumplió con la función de agente doble hasta que decidió quedarse con Neytiri y proteger a su clan.

3. La unión en Pandora

Pandora no solo es un planeta con múltiples recursos y bellos paisajes naturales, sino que también es un lugar con diversos clanes que no dudan en unirse en la lucha contra la fuerza invasora. Sin dudas, un sitio mucho más civilizado que lo que podían imaginar los terrícolas.

4. ¿Cómo están hecho el cuerpo de un avatar?

El cuerpo que utilizaba Jake, al igual que el del resto de su equipo, estaba hecho en un laboratorio. Este híbrido sintético se conseguía combinando ADN humano y Na’vi. Sin embargo, esto no impedía que los personajes se sintieran reales al explorar el nuevo territorio.

El cuerpo de un avatar estaba hecho en un laboratorio (Foto: 20th Century Studios)

5. ¿Qué pasó con la Dra. Grace?

La Dra. Grace Augustine fue una de las aliadas de los Na’vi. Por desgracia, fue asesinada por una herida de bala infligida por el coronel Quaritch. Este deceso fue una muestra del daño de la ambición de los humanos y de la limitación de la magia de Pandora, ya que ni el sagrado Árbol de las Almas pudo salvar al personaje interpretado por Sigourney Weaver.

6. ¿Qué es el Toruk?

El Toruk es una gran bestia aérea que los Na’vi adoran y temen. Neytiri revela que pocos pudieron domar a estas criaturas, por lo que Jake asombra a todos cuando consigue montarlo.

Desde entonces, es considerado Toruk Makto o “Jinete de Última sombra”. Es decir, alguien que logra conectarse con un Toruk mediante el Tsahaylu.

7. La destrucción del Árbol Madre

En la cinta, los Na’vi toman represalias por un ataque en tierra sagrada. Entonces, los invasores deciden destruir el Árbol Madre donde se asentaba el clan de los Omaticaya. De esta manera, inicia la gran rebelión de los nativos contra los visitantes no deseados.

8. El amor entre Neytiri y Jake

Una de las tradiciones de los Na’vi es elegir a una pareja con la que estarás ligado de por vida. Por eso, es tan importante la elección mutua de Neytiri y Jake. Su unión no solo representa el momento cumbre de su amor, sino la integración del humano a las costumbres del pueblo de su pareja.

Zoe Saldaña como Neytiri en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

9. Miles Quaritch como colonizador

La figura de Miles Quaritch fue utilizada en el largometraje para representar al agente colonizador con terribles prejuicios sobre el pueblo que busca invadir. No muy lejos del racismo que impera en la vida real y que, en la ficción, hizo que expulsen a los humanos del planeta.

10. Jake ahora es un Na’vi

“Avatar” (2009) termina con Jake abriendo los ojos como un Na’vi. Es decir, hizo una trasferencia permanente a su cuerpo de avatar. Ahora es considerado un miembro más del clan, libre para construir su propia familia junto a Neytiri.