UNA PENA. El actor estadounidense Jason David Frank, quien dio vida a Tommy Oliver como Ranger verde en la serie “Power Rangers”, falleció a sus 49 años este domingo 20 de noviembre. La noticia fue confirmada por su representante artístico, Brian Butler-Au.

“ Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en “Power Rangers”. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió . Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, señaló.

Pese a que la noticia fue parte de un rumor, terminó confirmándose su deceso también por un mensaje de su entrenador Mike Bronzoulis, quien lamentaba la partida de su amigo.

“QEPD mi hermano de otra madre, Jason David Frank. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo . Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammy y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, fueron sus primeras palabras.

El actor Walter E. Jones, quien también participó en la primera temporada de los Power Ranger, dio un emotivo mensaje tras el fallecimiento de Jason David Frank. La causa de su muerte no ha sido confirmada, pero se especula un posible suicidio.

Power Ranger Verde falleció a sus 49 años.

