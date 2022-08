‘Prey’ sigue cosechando críticas positivas con el paso de los días. Desde su estreno en las distintas plataformas de streaming de Disney ( En Perú a través de Star+) , la cinta que narra el primer ataque del Depredador a la tierra ha sido aclamada por su temática y elenco.

A propósito de su llegada a Star+, conversamos con Dakota Beavers, quien interpreta a ‘Taabe’ en la película de la saga de Depredador. En entrevista a través de Zoom nos contó cómo su ansiado anhelo de actuar en una película se volvió realidad con este proyecto.

Si bien dedicó gran parte de su vida a la música, Dakota siempre soñó con actuar y ahora ingresa a la industria ‘por la puerta grande’, con una cinta que llega a millones de personas gracias al streaming y con un papel que destaca por su temple y por su destreza física por las arriesgadas escenas que le tocó rodar.

¿Cómo te sientes con esta experiencia en una saga tan importante como Predator?

Estoy muy emocionado, fue una experiencia fantástica para mí, aprendí cosas nuevas, pero también hice algo que siempre quise hacer, así que el sueño se hizo realidad.

¿Cómo fueron tus primeras reacciones con el resultado de la película? ¿Cómo te sentiste al final con el desempeño de tu personaje, Tabby?

Después de que lo vi, fue una especie de experiencia emocional el ver que todo estaba tan bien. Estaba tan agradecido de que, ya sabes, los chicos de postproducción hicieran un gran trabajo editando todo junto, estaba tan feliz con ello.

Dakota Beavers cumplió su sueño al actuar en su primera película y más aún con el nivel de una cinta de 'Depredador' (Foto: Disney)

¿Eres un fan de las otras películas de Depredador?

Definitivamente, me encantan las otras películas, obviamente soy fanático de la primera, que era mi favorita, y ya había visto la primera, pero después de conseguir el papel, fui a ver el resto de las películas y las encontré muy interesantes y fascinantes.

Prey involucra un gran trabajo físico ¿Cómo fue tu preparación para este tipo de escenas? Confieso que la escena con el caballo en la pelea con el Depredador fue impactante.

Gracias. Fue muy divertido para mí, la escena del caballo fue mi favorita, no lo ves en la cámara pero hay como 200 personas alrededor de la cámara, asegurándose de que todo está donde tiene que estar, así que, tengo que montar a través de todo esto. De hecho, hay una escena en la que estaban conduciendo como un cuatro por cuatro y estoy persiguiéndolos con el caballo y están filmando desde el cuatro por cuatro, así que fue bastante genial.

SU FACETA MUSICAL

¿Eres cantante, cierto? Cuéntame más sobre tu relación con la música.

Crecí tocando música más que nada, era una parte de mi vida y así es como me gané la vida durante mucho tiempo. Siempre quise actuar, pero honestamente no pensé que fuera a ser una opción porque no sabía cómo entrar en la actuación, pero terminé haciéndolo de una manera indirecta, así que es muy emocionante para mí poder hacer ambas cosas.

El director Dan Trachtenberg dijo en una entrevista que esta película no es una precuela, porque no es el origen del Depredador, es más sobre como su primer ataque en la tierra...

Creo que es el primer viaje de este Depredador a la tierra. Obviamente ha habido otros depredadores en el pasado que han venido, los hemos visto en otras películas, pero básicamente es el momento de este Depredador de salir y cazar, quizás, por primera vez. Es una experiencia nueva y genial para la gente.

Por favor, envía un mensaje final a los fans en Perú para ver Prey en Star+

Quiero saludar a toda la gente de Perú, estoy tan emocionado de que puedan ver la película, encuentro a Perú tan fascinante y me encantaría visitarlo algún día. Así que si tienen alguna duda, vean la película, creo que la disfrutarán, quizás tengan algún parentesco con los comanches de allí, así que espero conocerlos en persona algún día.