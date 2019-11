Primo de Justin Bieber coquetea con Selena Gomez y luego le dice ‘gorda’

Selena Gomez ha estado en boca de todos estas últimas semanas. La cantante regresó por la puerta grande a la escena musical luego de algunos años de estar ausente; hace poco lanzó dos nuevos sencillos “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, con los que está rompiendo records de vistas en las plataformas YouTube y Spotify.

La cantante de 27 años volvió al mundo de la música con “Lose You to Love Me", un tema que en tiempo récord se posicionó en las plataformas musicales y se volvió tendencias en las redes sociales pues sus seguidores aseguran que este single, por todo lo que dice, está dedicado a su expareja Justin Bieber.

Selena Gomez ha retomado con fuerza su carrera musical luego de poner una pausa a sus proyectos por problemas personales. Foto: Instagram Selena Gomez ha retomado con fuerza su carrera musical luego de poner una pausa a sus proyectos por problemas personales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Sin embargo, no solo se habla de Selena Gomez por sus nuevos temas musicales. Hace poco ocurrió una situación que ha llamado la atención de todos ¿De qué se trata? El primo de Justin Bieber le envió un mensaje a la cantante en Instagram.

Se trata de Clayton Soyka, familiar cercano de Justin Bieber, quien llamó la atención de los fans de Selena Gomez luego de que le coqueteara por Instagram.

Selena Gomez y el primo de Justin Bieber. Foto: Instagram Selena Gomez y el primo de Justin Bieber. Foto: Instagram Foto: Instagram

Clayton Soyka escribió un comentario en una de las fotos de la cantante y no fue del agrado de sus fanáticas. “Todavía estoy soltero, puedes amarme en su lugar”, se lee en el post de Selena Gomez.

Sin embargo, esta frase hizo enfadar a más un seguidor de Selena Gomez haciendo que el primo de Justin Bieber lo borrara de inmediato.

Comentario en Instagram del primo de Justin Bieber. Foto: Instagram Comentario en Instagram del primo de Justin Bieber. Foto: Instagram Foto: Instagram

“Empecé un desastre. Comenté en una foto de Selena Gomez y es una locura. He obtenido 400 followers en los últimos 30 minutos”, le dijo Clayton a un amigo en una conversación que se filtró en las redes sociales.

A demás, en la conversación salió otra foto donde Clayton Soyka habla mal de Selena Gomez: “Selena ganó peso y ya no es atractiva”, fueron las supuestas palabras del familiar de Justin Bieber, lo que lo dejó al descubierto como todo un patán.

La foto en la que aparece Clayton con Selena Gomez se tomó en la boda del padre de Bieber. Foto: Instagram La foto en la que aparece Clayton con Selena Gomez se tomó en la boda del padre de Bieber. Foto: Instagram Foto: Instagram

Los seguidores de Selena Gomez están haciendo lo posible para que el primo de Justin Bieber no se acerque a ella ya que está en una etapa de superación y concentrada en sus proyectos profesionales.

Selena Gomez es sin duda una de las jóvenes artistas más influyentes y exitosas dentro de la industria del entretenimiento. Es cantante y actriz, y su talento y carisma ha logrado robarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo.