Shakira lanzó su hit ‘Monotonía’, donde hablaba sobre su ruptura con Gerard Piqué, luego de que él la engañara con Clara Chía Martí. Ahora, existen rumores de que la cantante estaría presente en la ceremonia de apertura de la Mundial de Fútbol Qatar 2022.

De acuerdo con las fuentes de los medios coreanos, la colombiana volvería a participar en este evento deportivo y no estaría sola. Los artistas que la acompañarán serían el grupo de k-pop, BTS, y Black Eyed Peas. Por el momento, la FIFA aún no confirma esta información, pero aseguraron que habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Shakira en los Mundiales de Fútbol

La intérprete de ‘Sale el sol’ hizo su debut en este show en la Mundial de Alemania 2006, donde cantó ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Bamboo’ con Wyclef Jean. Asimismo, retornó para el Sudáfrica 2010 con el recordado ‘Waka waka’.

Su última aparición fue en Brasil 2014 con ‘La la la’, junto a Carlos Santana, Pitbull, Ivete Sangalo, Alexandre Pires y Carlinhos Brown.

BTS en Qatar 2022

La agrupación de k-pop es popular en todo el mundo y han agotado entradas en cientos de conciertos. Por ello, BTS podría estar en la ceremonia, ya que estrenaron el tema ‘Yet to come’ para la campaña Goal of the Century de Hyundai, marca patrocinadora del Mundial.

Además, los funcionarios de la FIFA han comentado que desean a la boyband para el espectáculo, según las publicaciones de medios coreanos.

TE PUEDE INTERESAR