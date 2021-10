Con la historia de Bahar y Sarp protagonistas de la telenovela “Mujer”, dicha producción ha logrado ser considerada como una de las más famosas de todos los tiempos, sobresaliendo más que otros éxitos otomanos. Lo que también sorprende es la propia vida de los actores como el caso Özge Özpirinçci quien estudió una importante carrera universitaria.

Actualmente Özge Özpirinçci es una de las actrices cuya fama ha incrementado luego de interpretar a Bahar Çesmeli en “Mujer”, uno de los personajes más aclamados por la teleaudiencia y que marcó un antes y un después en su carrera. No solo en su país ha tenido un gran reconocimiento, pues, otros países también han destacado su participación en Kadin.

Con tan solo 35 años decidió dar vida a Bahar Çesmeli, una joven madre que lucha para mantener una vida con sus dos hijos y para ello tiene que atravesar por distintas situaciones que la vida le pone en su camino.

Lo que algunas personas no conocen es que la actriz no siempre se dedicó a la actuación, pues, antes de ello estudió una carrera universitaria con la finalidad de asegurar su futuro y ejercer su profesión.

ÖZGE ÖZPIRINÇCI ESTUDIÓ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

A pesar que el éxito y la fama le sonrieron en el mundo de la actuación todo ello no habría ocurrido si Özge Özpirinçci hubiera estado alejada del mundo de la televisión y las producciones turcas que han tenido una gran acogida en diversos países.

Cabe indicar que la actriz estudió la carrera de Administración de empresas en la Universidad Sabanci, pues, pensaba dedicarse a ese ámbito durante toda su vida; sin embargo, una prima la convenció para que siga con lo que más le gusta y lo que indicaba en ese momento su corazón, y era básicamente, que se dedique a la actuación.

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk se conocieron en la serie “Tatar Ramazan” y si bien no llegaron a compartir pantalla, esta habría sido la ficción donde nació la atracción entre ellos (Foto: Hola Turquía)

“Bahar me recordó al personaje de Roberto Benigni en la película La vida es bella y sentí que tenía que ser ella. Me siento orgullosa de interpretar un personaje tan fuerte y real. Necesitamos más historias de mujeres. Bahar me ha enseñado a ser agradecida y a enfrentar los obstáculos”, manifestó la actriz.

Pero no solo, pues, Özge Özpirinçci también trabajó en el mundo publicitario. En ese sentido, la famosa Bahar recordó que cuando era pequeña fue imagen de una marca de golosinas muy reconocida y quedó impactada cuando se vio en un cartel gigante comiendo el dulce.

¿QUIÉN ES ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz Özge Özpirinçci nació el 1 de abril de 1986 en la ciudad de Estambul (Tuquía). Actualmente, la actriz turca tiene 35 años.

Decidió estudiar la carrera de administración de empresas y en el 2008 cuando empezó a recibir audiciones para comerciales y terminó siendo elegida el rostro para una marca de brownies. El mundo de la publicidad le ayudó a hacerse conocida en su país.

Luego de ello se inclinaría por ingresar al mundo de la actuación por lo que viajó a Nueva York decidida a que su destino era actuar. Fue entre el 2007 y 200 cuando hizo su primera aparición en televisión con “Cesaretin Var Mı Aşka” (“¿Tienes coraje para amar?”, en español).

Desde que empezó su carrera como actriz, sueña con trabajar en ello hasta el último de sus días (Foto: Özge Özpirinçci/ Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MUJER”?

Abandonada por su madre cuando era niña, Bahar (Özge Özpirinçci) es una joven viuda con dos hijos que vive en un barrio muy pobre tras la muerte de su marido, Sarp (Caner Cindoruk), en un accidente. Sola, Bahar tiene que sacar adelante a Nisan (Kübra Süzgün), de 8 años, y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 3, aunque con la pequeña ayuda de su joven vecina, una madre soltera de mala reputación, y su compañera de trabajo, una mujer que ha sido repudiada por su esposo.

Bahar se enferma y, tras 20 años, y sin más remedio, vuelve a contactar con su madre, Hatice (Bennu Yıldırımlar), a quien no puede perdonarle que la haya abandonado. Además, debe hacer frente a otros fantasmas del pasado como su propia hermana, Sirin (Seray Kaya), una joven sin escrúpulos a la que no conocía y que mantenía una relación amorosa con su difunto marido.

“Mujer” es una historia de superación, de fortaleza frente a los desafíos que a diario se presentan, de sacrificio por las personas que amamos, de amistad y ayuda. Es un drama emocional, centrado en el amor hacia la familia y la supervivencia frente a la pérdida de un ser querido. Pero también es una historia de amor apasionado, de traición, de secretos inconfesables y de perdón.