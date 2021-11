“Sin senos sí hay paraíso” fue una producción colombiana que se convirtió en la preferida de miles de televidentes durante muchos años. Desde que fue estrenada en el 2016, el éxito de esta telenovela se vio reflejado en los altos índices de audiencia tanto en Colombia como en España y en otros países de América Latina. Uno de los personajes que dio mucho que hablar fue el de Doña Hilda interpretado por Catherine Siachoque.

La historia original de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” estuvo a cargo de Gustavo Bolívar y fue estrenada el 19 de julio de 2016 reemplazando a su antecesora “Sin senos no hay paraíso”, producción que también fue una de las más vistas en varios países.

En “Sin senos sí hay paraíso” se exploran varios problemas de la sociedad actual como las drogas, la prostitución y el crimen organizado. Como parte del elenco de actores estuvieron Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego, Majida Issa y Gregorio Pernía.

Otra de las actrices que fue parte de esta producción fue Catherine Siachoque quien interpretó a Doña Hilda Santana. Precisamente, luego de varios años ella reveló algunos detalles nunca antes conocidos sobre su experiencia en “Sin senos sí hay paraíso”.

Catherine Siachoque, la esposa de Miguel Varoni participó en "Sin senos sí hay paraíso".

¿QUÉ COSA ODIABA CATHERINE SIACHOQUE DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

Catherine Siachoque es recordada como uno de los personajes con gran protagonismo en “Sin senos sí hay paraíso” y que supo ganarse el cariño de miles de seguidores y fanáticos de la telenovela.

Si bien disfrutó mucho de ser parte de esta exitosa producción colombiana también hubo ciertas cosas que no le agradaron -en su momento- y que recién se atrevió a revelar.

Así lo hizo saber en una transmisión en vivo mediante el Instagram de la cadena hispana Telemundo donde respondió algunas interrogantes de sus fanáticos quienes actualmente la ven en una nueva producción.

“Me estoy divirtiendo después de haber llorado como doña Hilda porque sí lloré”, reveló según la revista People.

Catherine Siachoque interpretó a Doña Hilda.

La famosa actriz recordó que las grabaciones de la saga de “Sin senos” fueron demasiado demandantes en cuanto al nivel emocional debido a que “todos los días que iba a grabar tenía que llorar”.

“Yo decía ‘ya no puedo más’, me daba dolor de cabeza a veces de llorar y yo decía ‘no voy a llorar en esta escena’, pero toda la gente hablaba de ‘ay pobrecita doña Hilda no ha parado de llorar’, me tocaba llorar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, era duro”, resaltó.

LA RELACIÓN DE CATHERINE SIACHOQUE Y SUS EXCOMPAÑEROS

Tras dos años de haber sido parte de “Sin senos sí hay paraíso”, Catherine Siachoque comentó que todavía sigue en comunicación con sus amigos con los que compartió roles en la producción colombiana.

“Fueron demasiados años juntos, es un cariño que nunca se va a terminar. Por supuesto hay gente con la que uno es más amigo o gente que por situaciones de la vida uno termina viendo más, pero por supuesto que los quiero muchísimo”, dijo.

También señaló que con Carolina Gaitán habla casi todas las semanas al igual que con Fabián Ríos; pero algo distinto ocurre con Carmencita con quien habla menos. “Pero siempre estamos con cualquier cosa, con las chicas del barrio también estamos cualquier cosa siempre como que hablamos, como conectadas siempre, entonces, sí, siempre, un gran elenco, grandes amigos”, precisó.

Catherine Siachoque emprende nuevos rumbos.

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE CATHERINE SIACHOQUE?

Actualmente la actriz Catherine Siachoque integra el elenco de la telenovela “La mujer de mi vida” donde interpreta a una de las villanas de la nueva producción de Telemundo.

“La mujer de mi vida” es protagonizada por la actriz Angélica Celaya y el actor Iván Sánchez.

Las grabaciones de esta telenovela se vienen realizando desde varios meses arás en los estudios de Telemundo Center en Miami.

Se debe tener en cuenta que Catherine Siachoque participó en las tres sagas: “Sin senos no hay paraíso”; luego en “Sin senos si hay paraíso” y, finalmente, en “El final del paraíso”.