Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales a raíz de los comentarios de los streamers Auronplay y Rubius respecto a la sede de la segunda edición de los Esland, que se celebrará en Ciudad de México en enero de 2023. El hecho se produjo mientras dialogaban y bromeaban con otros youtubers pero la avalancha de críticas sobre ambos españoles cayó rápidamente. ¿Pero qué fue lo que dijeron?

El último miércoles 26 de octubre, Raúl Álvarez Genes -nombre real de Auronplay- y Rubén Doblas Gundersen -verdadero nombre de Rubén Doblas Gundersen- se volvieron más tendencia de lo que suelen ser por sus contenidos en Twitch, YouTube y gameblogs.

Ambos se encontraban en un “en vivo” en Twitch charlando y compartiendo contenido con otros youtubers cuando salió al tapete el tema de los premios Esland 2023. Los comentarios que hicieron los dos indignaron de sobremanera a la gran mayoría de su audiencia.

Ambos españoles han generado una polémica que se ha viralizado en Twitter (Foto: elrubiusOMG / YouTube)

¿QUÉ DIJERON AURONPLAY Y RUBIUS SOBRE LOS ESLAND 2023?

La segunda edición de los Esland se celebrará en la capital de México, pero ambos influencers no parecieron estar de acuerdo en viajar hasta el país norteamericano.

“Solo de pensarlo me dio COVID”, dijo Auron respecto a viajar a México. “Fui a un bar y chupé el váter”, agregó. Después, bromearon diciendo que en realidad “era ébola” o “gonorrea”.

Mientras tanto, Rubius manifestó que “ya Barcelona” le parece “lejos” y que “nadie va a ir a México”. Como era de esperar, este tipo de comentarios ha generado una reacción en cadena.

“Nadie va ir a México. Bueno, si no quieren venir no vengan, pero que sepan que pierden el aprecio y apoyo de LATAM, QUE NO ES POCO, creo que la mayor parte de su audiencia esta aquí. Los españoles siempre serán españoles, y en los Españoles no se confía”, se puede leer en uno de los comentarios en Twitter que se ha viralizado.

Esto es el clip completo de por qué hay subnormales cancelando a Auron y Rubius por los ESLAND



EN SERIO? DE VERDAD? A veces pienso que avanzamos, pero la reacción de esta gente en twitter me hace dudar si de verdad son seres pensantes inteligentespic.twitter.com/yXrBiAhXQE — danくん 📛 (@_hiatusxhiatus) October 27, 2022

¿QUÉ SON LOS ESLAND?

Los Premios Esland son una entrega de premios otorgados a la creación de contenido de ESpaña, LAtinoamérica y ANdorra -por ello el nombre ESLAND-, por el youtuber y streamer español David Cánovas Martínez, conocido como “TheGrefg”.

El ganador de cada premio se elige por votación pública y de los “150 creadores de contenido más importantes de la comunidad hispanohablante”.