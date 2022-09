“La princesa del pop” retomó su autonomía en noviembre de 2021 pero los recuerdos y huellas de los tiempos complejos que vivió siguen bastante presentes. Britney Spears, que acaba de lanzar un nuevo sencillo en colaboración con Elton John, ha vuelto a ser noticia con un audio que publicó en su canal de YouTube en donde cuenta los abusos que recibió por su parte de su padre mientras estuvo bajo su tutela.

La artista, que en diciembre próximo cumplirá 41 años, estuvo bajo el cuidado y responsabilidad de Jamie Spears por 13 años, tiempo en el que su progenitor tuvo control absoluto sobre sus decisiones profesionales, laborales y personales.

En un reciente audio, la natural de Misisipi relató los maltratos que sufrió por parte de su padre y el poco apoyo que sintió por parte del resto de su familia, incluso acusó a su madre, Lynne Spears, de haberle dado la espalda cuando buscó su apoyo.

Junto a su padre Jamie Spears (Foto: bbc.com)

¿QUÉ DICE EL AUDIO DE BRITNEY SPEARS?

En el audio, difundido en la plataforma de YouTube y que tiene una duración de 22 minutos, la intérprete cuenta los años tristes y de completo miedo que vivió bajo la protección de su papá, al punto que le hicieron creer que estaba completamente desequilibrada.

“Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?. No quise hablar de esto antes porque es increíblemente ofensivo, triste y abusivo”, afirma Britney.

“Mis actuaciones en Las Vegas eran horribles... Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido”, continúa Spears en el audio que publicó el último domingo, 28 de agosto, pero que actualmente está puesto en modo privado, por lo que no está disponible para el público.

“Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo”, agrega.

En otro momento, la cantante señala que la amenazaron con internarla en un sanatorio mental si no hacía unos pasos de baile que querían que realice durante un ensayo. “Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije ‘no’ en los ensayos a un maldito paso de baile se enfadaron” , afirma.

Asimismo, expresó sentirse dolida porque asegura que su madre no la defendió ante su padre ni la ayudó a buscar un abogado para tratar de revertir su situación legal.

MAMÁ DE BRITNEY SPEARS LE RESPONDE

Lynne Spears no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram indicó que la artista fue la que rechazó su ayuda , pues como madre se esforzó para hacer todo lo posible por su hija.

“Toda tu vida he tratado de apoyar tus sueños y deseos lo mejor que he podido (...) ¡Nunca te he dado la espalda! Tus rechazos las innumerables veces que volé (para verte) o te llamé me hacían sentir desesperanzada. Lo intenté todo”, escribió su mamá, a la vez que le remarcó que estas cosas las tienen que hablar en privado.

Vale precisar que la celebridad cerró su cuenta de Instagram tras difundir el audio el pasado domingo.