Durante una entrevista con el medio italiano, la empresaria Wanda Nara habló largo y tendido del ‘Wandagate’, el mediático caso de infidelidad de Mauro Icardi con Eugenia “La China” Suárez que fue destapado en octubre del 2022. ¿Mandó indirectas hacia el deportista del Galatasaray? Entérate más aquí.

Tras el escándalo que se generó entre Wanda Nara y Mauro Icardi a raíz de su separación, diversos rumores en torno a ellos comenzaron a esparcirse por redes sociales. Sin embargo, la verdad fue contada nada más y nada menos que por la protagonista de esta historia hace poco.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, contó Wanda mientras hablaba en italiano.

Mauro Icardi y Wanda Nara formalizaron su relación luego de que la argentina rompiera con Maxi López (Foto: Wanda Nara / Instagram)

De acuerdo al fragmento de la charla que se pudo ver por LAM, la empresaria y mánager también le dedicó unas líneas para darle un dardo a la actriz, quien es actual pareja del rapero Rusherking.

“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, agregó la madre de los hijos de Máxi López.

Asimismo, reveló que su ex marido es una persona directa y que siempre se ha caracterizado por decir la verdad en todo aspecto, aun sabiendo que puede ser muy frontal. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad, aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”.

En la entrevista, la empresaria también contó con sumo detalle el dolor que le causó la separación con el futbolista, ya que creyó que Mauro iba a ser el hombre con el que iba a envejecer.

“Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarles a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”, puntualizó la rubia.