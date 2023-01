El Año Nuevo renovó las esperanzas y ánimos de muchos artistas peruanos pero no así el de Tongo y su entorno cercano. Y es que el cantautor de música popular y cumbiabera se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) con un pronóstico bastante complicado. ¿La razón? Conócela a continuación.

Abelardo Gutiérrez, nombre verdadero del intéprete, tiene un cuadro crítico. Sufre de insuficiencia renal terminal, la misma que lo tiene postrado en una cama y con la asistencia diaria de doctores y enfermeros para poder valerse por sí mismo.

Hace algunos meses atrás “Le Tongue” ya había comentado que dicho padecimiento está muy avanzado y le queda poco tiempo de vida. “Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, expresó muy apenado el celeb.

Tongo viene recibiendo tratamiento para combatir la infección que tiene y han logrado estabilizar su presión (Foto: GEC)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE TONGO?

La esposa de Tongo, Gladys Lupinta, le afirmó a Trome que el popular cantante ingresó este último 30 de diciembre, por emergencia al INEN con la presión baja y una severa infección. Así, su pareja señaló que los galenos “lo revivieron” y que ahora están combatiendo la infección y estabilizando su presión para continuar con su recuperación.

“Los médicos me llamaron en la madrugada para decirme que en trauma shock lograron revivirlo y que una vez que lo estabilizaron ha pasado a otra área porque me dicen que tenía la presión muy baja, no sé si le han dado ataques, pero sí me dijo que lo ‘revivieron’. Ahora que están estabilizando su presión han empezado a combatir la infección con un antibiótico, pero su riñón solo acepta, por la insuficiencia renal que tiene, una vez al día este medicamento”, indicó Gladys.

Gladys Lupinta, la esposa de Abelardo Gutiérrez (Foto: GEC)

ESPOSA DE TONGO DENUNCIA QUE CASI LA ESTAFAN CON EL CUENTO DE AYUDAR AL CANTANTE

Según contó la esposa del intérprete de la “Pituca”, ella recibió la llamada de una persona desconocida que le ofrecía ayuda para agilizar los tratamientos médicos de su esposo en el INEN. Tras ello esta persona la volvió a llamar, hasta en 12 ocasiones, para asegurarle que pagando 670 soles ella iba a tener unas supuestas 15 plaquetas de sangre que necesita Tongo.

Incluso una segunda persona se hizo pasar como médico del centro de salud. “Después me llamó otra persona, que dijo ser doctor, para decirme que iba a necesitar como 15 plaquetas de sangre, que ya había hablado con el banco de sangre, pero que ahí no tenían y se había comunicado con un laboratorio para que me vendan las plaquetas que tenían un costo de 670 soles”, explicó Lupinta.

Gladys sostuvo que el inescrupuloso sujeto le cortó la llamada cuando le dijo que lo hablaría con los médicos de INEN.

“Ese dinero debía transferirlo a una cuenta, entonces le respondí que iba a acercarme a emergencia para coordinar con los médicos y me cortó la llamada. Esta persona me llamó 12 veces, pero después que le respondí ya no se comunicó conmigo, mi hija ha registrado el número porque ya averigüé aquí (en el INEN), que esta forma no es cómo trabaja el hospital, creo que se trataba de un estafador”, agregó.