¿Qué pasó con la villana de la telenovela Victoria? La Andrea López, reconocida por sus papeles antagónicos en las producciones de Telemundo, hace varios años no se le ha visto en nuevos melodramas. ¿Sabes cuál es la poderosa razón?

La actriz colombiana Andrea López se apoderó durante varios años de la pantalla de Telemundo, ganándose el reconocimiento y el aplauso del público con su trabajo. Su papel más famoso fue Tatiana en la telenovela “Victoria” , la mujer que le quita el esposo a Victoria Santiesteban de Mendoza (Victoria Ruffo). La mujer descubre el engaño cuando cumplió 50 años y estaba a punto de celebrar su 25 aniversario de casada con Enrique Mendoza (Arturo Peniche). Tatiana tenía 30 años.

La actriz, de 44 años, sin embargo, luego, decidió dar un giro a su mundo que le ha dado buenos resultados.

¿QUÉ PASÓ CON ANDREA LÓPEZ?

La actriz colombiana Andrea López se mudó hace unos años a Nueva York, Estados Unidos, y se alejó de las telenovelas y ahora se dedica a otras cosas. ¿Sabes cuáles son?

La actriz, durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, indicó que si bien ahora no actúa en melodramas, no se ha retirado de la actuación. “Es poniendo en papel y sacando de la mente las ideas y dándole forma a historias fantásticas que me encantaría interpretar como actriz”, explicó.

La actriz indicó que deseaba producir e interpretar las propias historias que ha estado creando durante estos últimos años en los que ha estado alejada de los foros de grabación.

Y, en diciembre de 2020, mostró vía Instagram que había trabajado en su primer cortometraje. “¡Wow!, ¡Qué manera de cerrar este 2020! Estoy muy feliz de que mi primer corto ‘On my way’, haya sido seleccionado como finalista en la categoría de Best Short Script en el Film Freeway + Independent Shorts Award”.

En febrero de 2021 compitió en el Festival Internacional de Cine del Vesubio donde resultó ganadora en la categoría Best Showreel, así lo dio a conocer en redes sociales.

“Realmente no pensé que ganaría con esta escena. Fue una prueba que en su momento envié a mi mánager en NY (Nueva York), pero cosas maravillosas pasan cuando menos las esperas. La envié con la intención de volar, de llegar a lugares a donde aún no he ido; de ser vistas. Se trata de divertirse, de soñar y creer, de atreverse. Atreverse a dar pequeños pasos, a tocar, a estar ahí́, afuera. Confiar”, escribió.

¿POR QUÉ SE FUE A VIVIR A ESTADOS UNIDOS?

Andrea López explicó que tomó la decisión de dejar todo en Colombia, venderlo todo e ir a Estados Unidos para trabajar y a hacer lo que quiere. En ese sentido, explicó que “necesitaba un cambio, un cambio en mi carrera, un cambio de vida, un cambio de escenario, un cambio de gente, nuevas amistades, nuevos círculos, caminar nuevas calles y realmente lo hice por mi carrera porque quería ya salirme de lo cómodo, de lo que ya conocía en Colombia”.

La actriz dijo que estaba agradecida por los personajes que interpretó en Colombia durante varios años, pero dijo: “quiero más y quiero más”.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ ANDREA LÓPEZ?

Andrea López es una reconocida actriz de telenovelas que se ha especializado en personajes de villana.

¿DÓNDE NACIÓ?

La actriz nació en la ciudad de Cali, Colombia, el 7 de diciembre de 1976.

EDAD

44 años.

REDES SOCIALES

Andrea López tiene 69,200 seguidores en Instagram.

CARRERA:

Andrea López tuvo su primera oportunidad de aparecer en la pantalla chica en 1994 con Todos en la cama. Después de algunos años su camino la llevó al melodrama “Zorro: La espada y la rosa”, producción en la que interpretó a Mariángel Sánchez de Moncada. En 2007 tuvo la oportunidad de trabajar al lado de la reconocida actriz Victoria Ruffo. Su éxito más recordado fue cuando tuvo el papel de Tatiana López en ‘Victoria’.

Ha sido nominada tres veces a mejor actriz Tele&Novelas. También fue nominada en los premios Catalina India como mejor actriz en los antagónica de “El secretario”. En febrero de 2021 ganó en la categoría Best Showreel en el Festival Internacional de Cine del Vesubio.

¿EN QUÉ PRODUCCIONES TRABAJÓ ANDREA LÓPEZ?

A continuación, las producciones en las que participó Andrea López:

Mujeres asesinas (2016) — Cecilia, la hermana.

Dueños del paraíso (2015) — Analia Menchaca de Esparza.

¿Quién mató a Patricia Soler? (2015) — Florencia Ríos.

Mentiras perfectas (2013) — Kimberly Jones.

El secretario (2011-2012) — Paola Zorrilla.

El Clon (2010) — Marisa Antonelli.

El fantasma del Gran Hotel (2009) — Julieta Esquivel.

Victoria (2007-2008) — Tatiana López.

El Zorro: la espada y la rosa (2007) — Mariángel Sánchez de Moncada.

Decisiones (2006-2008).

Sin tetas no hay paraíso (2006) — Sandra Barrio.

La ex (2006) — Andrea.

Amores cruzados (2006) — Déborah Smith.

La saga, negocio de familia (2005) — Alexa.

Luna, la heredera (2004) — Paloma.

Amantes del desierto (2001) — Camila.

Traga maluca (2000) — Gloria Umaña.

La madre (1998) — Cecilia Suárez Caicedo.

Castillo de Naipes (1998) — Ximena Santos.

Prisioneros del amor (1997) — Camila Falcón.

La sombra del deseo (1995-1996) — Sofía Soler.

Soledad (1995) — Judith / Juliana.

Todos en la cama (1994-1996) — Inés Mercedes Videla “La Rana”.

