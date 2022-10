Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira se ha vuelto prioridad en la mayoría de redacciones de la prensa rosa y de los millones de internautas y fanáticos que tiene en el mundo. Todos están pendientes de cómo lleva el duelo de haber fracasado en la relación de más de diez años con el futbolista y padre de sus dos hijos, por lo que no es de extrañar que la sigan hasta las actividades deportivas de sus pequeños.

Precisamente su última aparición en el Campeonato de España de Béisbol Sub-11 en Valencia, España, a donde fue a participar su hijo Milan, concitó las miradas de más de uno. La cantautora llegó junto a su hermano Tonino y el hermano menor de Milan, Sasha.

No obstante, esta vez lo que llamó la atención no fue la presencia de Piqué o alguna expresión de la intérprete de “Ciega, sordomuda” , sino su look , el mismo que ha empezado a convertirse en viral en redes sociales.

Shakira ha mostrado su incomodidad por la prensa que la sigue a ella y a sus hijos a todos lados (Foto: Gtres)

SHAKIRA LUCIÓ UN LOOK DE TENDENCIA BARBIECORE

Mientras los asuntos legales -de bienes y la tenencia de sus hijos- con el futbolista del Barza siguen en negociación, la cantante de “Te felicito” intenta hacer su vida lo más normal posiblemente, primeramente para beneficio de sus hijos, a quienes -en declaraciones a la revista Elle señaló- “protege de todo esto que está sucediendo”.

Sin embargo, no ha podido escapar del lente de los paparrazis, quienes la captaron asistiendo a un juego de su hijo y allí vieron que lucía un look rosa, que evoca a la tendencia de moda Barbiecore.

Shakira posando con algunos niños en el evento deportivo de su hijo (Foto: Gtres)

¿Qué es el Barbiecore? Es el término que se ha popularizado para referirse a la estética de moda y belleza que más caracteriza a la famosa muñeca estadounidense, Barbie, y que, de la mano de las tendencias del momento, se reinventa bajo una visión vanguardista pero sin perder su esencia retro.

Varios portales hicieron un aproximado del costo del look de Shakira: la cantante combinó un sombrero de pescador de algodón de color rosa de Moncler -el precio asciende a 280 euros-, bolso blanco de Balenciaga -concretamente el modelo Wheel XS que ronda los 725 euros- y unas llamativas llamativas gafas de sol de bioplástico con cristal rosa de Salvatore Ferragamo -se pueden comprar en su web por 195 euros.

El look a lo Barbie que utilizó la colombiana de 45 años (Foto: Gtres)

SHAKIRA ALISTA SU NUEVO TEMA CON OZUNA: “MONOTONÍA”

De otro lado, la natural de Barranquilla anunció en sus redes, al mismo tiempo que Ozuna, que el próximo 19 de octubre lanzará su nuevo sencillo, titulado “Monotonía”.

Si bien la compositora no lo ha declarado, ha trascendido que varias partes de la letra evocarían su estado sentimental tras separarse de Piqué, a quien la prensa señala de haberle sido infiel con su actual novia, la catalana Clara Chía Martí.