Con la emisión de cada episodio, “Doctor Milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original) continúa impactando a sus seguidores, quienes no pueden contener las emociones que vienen transmitiendo sus personajes; y aunque la trama gira en torno a Ali Vefa, el médico con autismo y síndrome del sabio, el resto del elenco que aparece en el drama también tiene algo importante qué mostrarnos, tal como sucedió con Ferda Erinc, que hace poco dejó el hospital Berhayat.

La noticia de su salida, además de causar revuelo en la audiencia, dejó destrozado a su padre Adil, quien desconocía que su hija iba abandonar de un momento a otro su centro de trabajo, pues cuando notó su ausencia pensó que la joven médico estaba de guardia en el horario nocturno, sin imaginar que ella había tomado la decisión de marcharse a Estados Unidos, país donde vivía antes de ir a Turquía.

Pero cuando estaba a punto de irse, la muchacha tomó conciencia de que no podía partir sin decir nada, por lo que escribió una carta a su progenitor, donde le explicaría las causas de su viaje.

Ferda se ganó la simpatía del público por hacer feliz en "Doctor Milagro" a su padre Adil y porque pensaban que se iba a quedar con Ferman (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ DECÍA LA CARTA DE DESPEDIDA QUE DEJÓ FERDA?

Ferda tomó lápiz y papel para escribir una carta a Adil, la cual dejó escondida en el telescopio de la casa de su progenitor, quien poco después de que su hija se marchara la halló. Lo que decía la misiva lo dejó desconsolado.

“No funcionó papá, no pude quedarme. No te enojes con nadie más. Todos tienen un lugar en el mundo y el mío no está acá. Qué puedo hacer, no es culpa de nadie, tuve que irme como al principio”, fueron las primeras frases que redactó.

“No pude quedarme, no te pude decir adiós. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuántos kilómetros nos separen, años o millas. Si ya te encontré una vez, siempre te encontraré”, concluyó.

El desconsuelo de Adil tras encontrar la carta de su hija (Foto: Medyapım / MF Yapım)

LA PARTIDA DE FERDA DE “DOCTOR MILAGRO” ENOJÓ A LA AUDIENCIA

Cuando se supo que la participación de la actriz que interpreta a Ferda, Seda Bakan, había llegado a su fin en el drama médico turco, los televidentes rechazaron la decisión de la producción, toda vez que este personaje se había ganado su cariño.

Y no es para menos, pues su llegada había motivado a la vida a su padre Adil y todos la veían como la única persona que podía conquistar el corazón del doctor Ferman, luego de que este terminara con Beliz.

La presencia de Ferda en "Doctor Milagro" causó mucha sorpresa en el Hospital Berhayat (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CÓMO LLEGÓ FERDA A LA VIDA DE ADIL?

Después de que Adil se desmayó y descubrieron un tumor en su cerebro que ponía en riesgo su vida, todos se alistaban para intervenirlo, pero el médico se negó dejando sin alternativa a sus colegas y amigos. Pero antes de esta compleja situación, él tiene un tipo de alucinación, donde hace su aparición una niña que le dice ser su hija.

“¿No me reconoces?”, le pregunta la menor y él responde: “Siento que te he visto, pero...”. “¿En serio no me reconoces?, papá”, le reclama la pequeña y se saca el antifaz que tenía y le dice: “Te he extrañado mucho papá”. Mientras que Adil le comenta: “Hijita, eres tú. Pero tú no tendrías esta edad, serías una adulta ahora”, señaló antes de caer al piso.

Ella es la que podría salvar su vida autorizando la operación que requiere Adil, por lo que Ali Vefa la busca y encuentra. Desde ese momento, Ferda aparece en “Doctor Milagro”.