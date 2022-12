El Año Nuevo Chino 2023 comenzará oficialmente el domingo 22 de enero y en esta ocasión estará regido por el Conejo. Si bien, todos buscan saber qué le deparará este animal del zodiaco chino, también son muchos los que desean conocer qué famosos son de este signo, para ello se tomará en cuenta su año de nacimiento: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

Cabe señalar que los de este signo se caracterizan por ser personas muy inteligentes, discretas, atentas, que aman la paz y les gusta vivir en un ambiente tranquilo, lleno de armonía. Los de este signo son considerados grandes mediadores.

¿QUÉ FAMOSOS NACIERON EN EL AÑO DEL CONEJO?

A continuación, las celebridades que nacieron en el Año del Conejo.

TINA TURNER

La vez que Tina Turner se presentó en el escenario de la discoteca Buddha's club de París el 27 de octubre de 1999 (Foto: Jean-Pierre Muller / AFP)

Tina Turner según el horóscopo chino es Conejo, ya que nació en 1939, exactamente el 26 de noviembre. Ella es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense. Es considerada la ‘Reina del Rock’, aunque se retiró del escenario y la música en 2013 tras una exitosa carrera musical de 54 años.

CHARLY GARCÍA

Charly García en una reunión de prensa en Caracas, el 1 de julio de 2005 (Foto: Andrew Álvarez / AFP)

Charly García también es Conejo, de acuerdo con el zodiaco chino. El nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Es un cantautor, vocalista y productor discográfico, además de tocar diferentes instrumentos. Es un ícono en la historia de la música popular argentina.

BRAD PITT

Cuando Brad Pitt llegó al almuerzo de los nominados a los Oscar 2020 en el teatro Dolby de Hollywood el 27 de enero de 2020 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Brad Pitt es Conejo, según el horóscopo chino, ya que nació en Oklahoma el 18 de diciembre de 1963. El actor, modelo y productor de cine estadounidense fue nominado varias veces a los Premios Óscar y Globo de Oro. Es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo.

JOHNNY DEPP

Johhny Depp regresando de un descanso durante el juicio por difamación de 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax el 19 de mayo de 2022 (Foto: Shawn Thew / AFP)

Johnny Depp pertenece al signo Conejo, de acuerdo con el zodiaco chino. El actor, productor de cine y músico estadounidense nació en Owensboro, Kentucky, el 9 de junio de 1963. Llegó a ser nominado en tres ocasiones al Óscar; además, recibió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César.

ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie asiste al evento "Power of Women: Los Angeles 2021" de Variety (Foto: Robyn Beck / AFP)

Angelina Jolie también es Conejo. La actriz, directora, productora, empresaria y filántropa estadounidense nació el 4 de junio de 1975. Ha ganado dos Premios Óscar, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Desde 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

TOBEY MAGUIRE

Tobey Maguire escucha las preguntas de los periodistas el 15 de mayo de 2013 durante una conferencia de prensa sobre la película "El gran Gatsby" (Foto: Loic Venance / AFP)

Tobey Maguire es otro famoso que es Conejo, de acuerdo con el horóscopo chino. El actor y productor de cine estadounidense, conocido principalmente por interpretar a Peter Parker en Spiderman, nació el 27 de junio de 1975.

DAVID BECKHAM

David Beckham asistiendo a una proyección especial de una serie de televisión llamada "Save our Squad" en Doha el 14 de diciembre de 2022 (Foto: Patricia de Melo Moreira / Qatar Creates / AFP)

De acuerdo con su año de nacimiento, David Beckham también es Conejo. El exfutbolista inglés nació el 2 de mayo de 1975, pero además de ser reconocido en el mundo deportivo, también lo es el mundo publicitario.

LIONEL MESSI

El capitán y delantero argentino Lionel Messi sostiene el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 20 de diciembre de 2022 (Foto: Luis Robayo / AFP )

Lionel Messi es Conejo, según el zodiaco chino. Nació en Rosario el 24 de junio de 1987. El futbolista argentino es un jugador histórico en el FC Barcelona, donde estuvo por dos décadas. Después, en 2021, pasó a las filas del Paris Saint-Germain. Ganó la Copa Mundial de Qatar 2022.

ZAC EFRON

Zac Efron asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures en Miami Beach, Florida, el 13 de mayo de 2017 (Foto: Rhona Wise / AFP)

De acuerdo con su año de nacimiento, Zac Efron también es Conejo, pues llegó a este mundo el 18 de octubre de 1987. Su carrera comenzó en 2002, pero alcanzó la fama en 2006 con su protagónico en la película musical de Disney Channel “High School Musical”, desde ese momento se convirtió en un histrión cotizado.

JOEY KING

Joey King asiste al estreno en Los Ángeles de "Bullet Train" en el teatro Regency Village en Westwood, California, el 1 de agosto de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

Joey King es del signo Conejo, según el horóscopo chino. La actriz y comediante estadounidense nació el 30 de julio de 1999. Actuó en “Ramona and Beezus”, “The Kissing Booth” (2018-2021) y la serie “The Act” (2019), de Hulu.

JULIAN HILLIARD

Julian Hilliard llega para el estreno en Los Ángeles de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" en Dolby Theatre el 2 de mayo de 2022 en Los Ángeles (Foto: Michael Tran / AFP)

De acuerdo al zodiaco chino, Julian Hilliard es Conejo al haber nacido el 20 de junio de 2011. Este pequeño actor estadounidense es conocido en la pantalla chica por “The Haunting of Hill House”, la serie de Netflix donde da vida a la versión joven del personaje Luke Crain. También estuvo en la serie “Wandavision” (2021) y en el cine actuó en el “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (2021).