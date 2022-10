Se hizo conocido entre los televidentes peruanos, y en especial, los limeños, por conducir un programa en el que era blanco de comentarios pesados y hasta apodos ofensivos, todo en vivo. Su nombre es Ángel Ganoza, un hombre del que se conocía poco o nada y cuya forma amable y hasta paciente de soportar las bromas o insultos hizo que se ganase el rol de personaje televisivo.

Así como apareció en la pantalla chica, desapareció: en silencio y sin mayores explicaciones. Ganoza, quien en posteriores entrevistas afirmó que nunca buscó la fama al insertarse en la televisión, aseguró que siempre intentó tomar de buen talante las bromas o insultos .

“Si a Alan García le dicen de todo, por qué a mí me habría de molestar eso (los insultos o excesos verbales)”, expresó el conductor en una entrevista pasada a la revista Somos.

LOS INSULTOS QUE RECIBÍA ÁNGEL GANOZA EN EL PROGRAMA DE RBC

A pesar de conducir un espacio nocturno, “El tribunal de la tele”, en un canal de señal abierta de poco alcance -el rating del fenecido canal RBC en Lima y el país era muy bajo-, Ángel Ganoza rápidamente ganó fama al recibir las llamadas en vivo del público.

Su programa era de corte ciudadano: trataba de informar y comentar las problemas sociales del país, a la vez que buscaba interactuar con la población . Por eso mismo permitía las llamadas en vivo para que el ciudadano se exprese.

Sin embargo, las bromas pesadas y sobre todos los apodos e insultos no tardaron en llegar. “Pelado cabeza de p...”, era uno de los utilizados por quienes llamaban.

“Yo no la he buscado (su fama). El tema empezó con el programa que le dimos la oportunidad a la gente para que llame, participe, diga y opine. Incluso, los calificativos que me han dado. A mí hasta me han mentado la madre (...). Ahora el calificativo este ya no es como un apelativo. A mí me va y me viene porque ya suena como algo común”, expresó en otra entrevista con el youtuber Henry Spencer.

¿A QUÉ SE DEDICA EN LA ACTUALIDAD ÁNGEL GANOZA?

Luego de alejarse silenciosamente del programa de RBC, en 2011 postuló al congreso con el partido de los fonavistas pero sin éxito. Si bien en la actualidad no se tiene certeza de en qué trabaja, sí se sabe que suele disfrutar regular de los viajes y la gastronomía peruana.

En uno de sus salidas, en esta ocasión a Piura (Foto: Ángel Ganoza / Instagram)

En su cuenta de Instagram suele postear imagenes de sus paseos familiares dentro y fuera de Lima, así como de los diversos potajes que degusta.