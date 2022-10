¿Quién no recuerda a los entrañables Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po? Los personajes de colores que emitían sonidos onomatopéyicos mientras realizaban actividades lúdicas. Los “Teletubbies”, programa que se emitió entre finales de los 90 e inicios de los 2000, divirtió a toda una generación que en ese entonces era bebé o empezaba a ser infante.

El programa que producía y emitía la BBC alcanzó un éxito insospechado, y es que si bien comenzó emitiéndose para el Reino Unido, rápidamente llegó a Latinoamérica , en donde alcanzó gran popularidad.

Además de los cuatro personajes coloridos, había otro integrante de la trama que siempre aparecía: el Bebé Sol. Era el rostro de una criatura montado en el Sol y que habitualmente sonreía para alegría de los “Teletubbies”. En las siguiente líneas te mostraremos qué ha sido de la vida de la persona que le daba vida.

Po, Laa-Laa, Dipsy y Tinky Winky, con el bebé sol de fondo (Foto: BBC)

LAS VOCES DE LOS “TELETUBBIES”

En esta producción trabajó un gran equipo para darle las voces a los personajes. Simon Shelton le dio vida a ‘Tinky-Winky’, el teletubbie mayor y más alto; Jon Simmit interpretó al obstinado y sarcástico ‘Dipsy’; Nikky Smedley hizo la voz de la delicada y refinada ‘Laa Laa’; y Pui Fan Lea le dio vida a la más torpe y pequeña ‘Po’.

En cada capítulo, los “Teletubbies” cocinaban, bailaban, corrían, cantaban y salían a jugar a la pradera bajo los rayos del radiante sol con rostro de bebé. ¿Quién era la intérprete de esta curiosa figura?

¿QUIÉN ERA EL BEBÉ SOL?

La pequeña que brillaba en el programa era la británica Jessica Smith y, en aquel entonces, tenía tan solo un año de nacida. En la actualidad, y con 27 años, estudia danza en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda.

De acuerdo al medio español La Vanguardia, Smith -quien nació en 1995- estaba en un hospital cuando la producción del programa la encontró y quedó cautivada con su radiante e inocente sonrisa.

Cuando la vieron, decidieron ponerle un espejo y una cámara enfrente, mientras el padre de la pequeña -Bill Smith- la entretenía con unos carritos de juguete. En ese momento, se dieron cuenta de que era la indicada para el papel de ‘Baby Sun’.

Mediante sus redes sociales, la joven admitió que le avergonzaba decir que era la bebé de los “Teletubbies”, por lo que no lo comentaba con nadie. Sin embargo, en 2014 -cuando tenía 19 años- les reveló a sus seguidores su pasado como súper estrella de televisión.

“Me escondí mucho tiempo, pero mis compañeros y amigos de la universidad me alentaron a contarlo. He ganado mucha confianza y ya puedo revelarlo: yo soy el sol de los ‘Teletubbies’”, escribió la adolescente en su cuenta de Facebook.

Con la portada que le hizo el diario alemán Bild en este 2022 (Foto: Jessica Smith / Instagram)

NETFLIX ESTRENARÁ SU REINICIO EN NOVIEMBRE PRÓXIMO

Netflix confirmó que estrenará su reinicio de los Teletubbies el próximo 14 de noviembre. Esta nueva serie de los coloridos personajes fue creada por Andrew Davenport y según Netflix, su trama no cambiará mucho respecto a la apuesta original aunque ahora incluirá nuevas canciones en cada uno de sus 26 episodios.