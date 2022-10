Para nadie es un secreto que la exitosa serie “Smallville” fue una de las adaptaciones mejor realizadas jamás hechas. Y es que, gracias al histrionismo de Tom Welling con apenas 22 años, la historia de Clark Kent comenzó a tomar mayor revelancia dentro de la industria actoral estadounidense. Pero, ¿Qué ha sido de la vida del famoso intérprete de Superman?

Al igual que en las películas, “Superman” también era imbatible en el aspecto comercial. De hecho, su serie “Smallville” logró tener diez temporadas y 218 capítulos de pura adrenalina, pasión y cameos de otros personajes como “Lex Luthor” y el mismísimo “Flash”.

Con apenas 22 años, se puso el traje de "Superman" (Foto: The CW Network)

Sin embargo, esta no fue la única historia que tuvo a Welling como protagonista. Durante aquellos años donde el internet no era lo que es hoy, el buen Tom llegó a aparecer en películas para jóvenes como “Doce en Casa”, aunque no con tanto exhibicionismo como en “Smallville”.

SU FACETA COMO PRODUCTOR

Tras el desgaste de la serie del “Hombre de Acero”, Tom dio sus primeros pasos como productor y realizador de una serie llamada “Hellcats”, aunque esta tuvo que ser cancelada debido a su escasa audiencia. Así, el actor estuvo entre proyecto y proyecto para la pantalla chica y uno que otro corto documental.

SU REGRESO A LA ACTUACIÓN

Sin embargo, su regreso se haría esperar hasta mediados de 2017, año en donde Tom coprotagonizó la tercera temporada de “Lucifer” de la gigante productora Fox. En tal ficción, Welling interpretó al oficial “Marcus Pierce”, quien termina siendo finalmente el villano de toda la trama.

El actor también fue el antagonista de "Lucifer" en la tercera temporada (Foto: Fox)

Como era de esperarse, su genial performance logró cautivar a propios y extraños, quienes no dejaron de admirar su capacidad para la actuación al interpretar un rol antagónico.

TAMBIÉN ES INFLUENCER

Sus redes sociales no pasan desapercibidas, pues Welling registra más de un millón de seguidores a sus 43 años, por lo que podemos intuir que, lejos de dedicarse a la clandestinidad de una estrella, sigue siendo aquel joven apuesto que supo ponerse la capa del superhéroe más famoso de todo el universo de “DC”.