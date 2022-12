Ver “Mi pobre angelito” (“Home Alone” en inglés) es un ritual obligatorio para estas épocas navideñas. La película en la que participó el actor Macaulay Culkin, se encuentra actualmente en Disney Plus. A lo largo de los años, algunos detalles misteriosos han sido resueltos, como cuál era el trabajo de los padres de Kevin McCallister que les permitía vivir tan holgadamente.

El filme se estrenó el 16 de noviembre de 1990 de manera internacional. Dirigida por Chris Columbus, desde su primer día en cartelera causó fascinación entre los espectadores, al punto que llegó a convertirse en la película navideña más taquillera de los Estados Unidos, hasta que fue superada por “El Grinch” en el año 2018.

De igual manera, “Mi Pobre Angelito” recibió dos nominaciones a los Globos de Oro para las categorías de Mejor Película de Comedia y a Mejor Actor de Comedia para Macaulay Culkin. Además, fue nominada a los Óscar por Mejor Banda Sonora, compuesta por el afamado compositor John Williams y a Mejor Canción Original por el tema “Somewhere In My Memory”.

La primera película inició una franquicia que terminó en cuatro secuelas (dos largometrajes y dos telefilmes), aunque solo en la película de 1992 la mayoría del reparto repitió sus papeles originales, incluyendo a los padres de Kevin McCallister, de los cuales se sabe muy poco.

EL TRABAJO DE LOS PADRES DE KEVIN MCCALLISTER EN “MI POBRE ANGELITO” QUE LES DABA MUCHO DINERO

Desde el inició del filme, vemos que el dinero no es un problema para la familia McCallister. Dado que son 13 miembros, ordenan una gran cantidad de pizzas, aunque no estamos seguros que hayan podido acabarlas antes de su viaje a primera hora a París.

Además de la gigantesca casa que poseen, lo que llama la atención de los ladrones navideños, los padres viajan en primera clase, algo que debe valer miles de dólares por cada asiento.

Dentro de “Mi pobre angelito”, no hay una respuesta explícita, pero esto fue aclarado por Todd Strasser en su novelización de la historia en 1991. De acuerdo con este texto, Peter McCallister, el padre del pequeño protagonista, es un empresario importante.

No obstante, él no es el único que sostiene el hogar, pues Kate, la madre, es una diseñadora de modas con mucho renombre. De esto último sí hubo algunas pistas en la cinta, ya que Kevin utiliza muchos maniquíes para la escena de la fiesta, pero no es algo común que se tenga uno, mucho menos varios de estos objetos en casa.

Kate y Peter McCallister preparados para celebrar las fiestas en "Mi pobre angelito" (Foto: 20th Century Fox)

De esa manera, tiene mucho sentido la forma en que la familia pudo costear el primer y segundo viaje navideño que realizaron, además de la comida y vivir en un lindo suburbio en la ciudad de Chicago.

“Mi Pobre Angelito” es un gran clásico del cine navideño que difícilmente podrá ser olvidado. No solo se ha vuelto un clásico para la audiencia, sino que también es fuente de inspiración para nuevas películas.

LOS ACTORES QUE INTERPRETAN A LOS PADRES DE KEVIN MCCALLISTER EN “MI POBRE ANGELITO”

Catherine O’Hara interpretó a la madre de Kevin, Kate

Catherine O’Hara ha tenido una carrera increíble interpretando una amplia gama de personajes. Durante años fue mejor conocida por su trabajo en simulacros de artículos de Christopher Guest como “Best in Show” y “A Mighty Wind”.

Kate, junto con su esposo Peter (John Heard), definitivamente concursan por los padres más despistados. No solo no se dan cuenta que olvidan a su hijo en casa antes de viajar a París en la primera película, sino que lo hacen de nuevo en su secuela.

John Heard interpretó al padre de Kevin, Peter

Heard obtuvo una nominación al Emmy por su papel del detective Vin Makazian en “Los Soprano”. El actor murió en 2017 a la edad de 71 años.

El padre de Kevin, Peter, que se queda con la familia en París cuando Kate vuelve con su hijo