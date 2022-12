Para este sábado 17 de diciembre, Brunella Horna y Richard Acuña habían programado realizar su boda. Sin embargo, tuvieron que suspenderla por la crisis política y social en nuestro país, dejando una sensación de tristeza en la empresaria

A pesar de eso, la conocida ‘Baby Brune’ decidió mostrar a través de Instagram qué es lo que estará haciendo durante este día.

En ellas se puede ver que cuenta que se dedicará a trabajar para no sentirse triste, ya que este día se habría casado con su novio, el excongresista, Richar Acuña.

“Hoy día no quería estar triste, así que dije quiero hacer algo que me mantenga muy, muy ocupada. Siempre cuando hacemos fotos me desconecto totalmente, así que, bueno, aquí estamos, tomando fotos a los vestidos de Año Nuevo”, comentó ‘Brune’.

En esos mismos videos explicó que esta noche va a lanzar una nueva colección de vestidos para venderlos en las festividades de fin de año.

Brunella reafirma que su boda fue postergada

En América Hoy, Brunella Horna reapareció luego de anunciar que su boda con Richard Acuña fue suspendida.

La popular ‘Baby Brune’ afirmó que se trata de un tema de empatía y no un cálculo político, debido a las violentas protestas que se viene registrando en el país.