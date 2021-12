Sin duda alguna, Alicia Machado es un personaje del que todo el mundo habla últimamente no solo por ganar, gracias al voto del público, en “La casa de los famosos”, sino también por haber salido del reality con una figura renovada. Si bien, la ex Miss Universo se ha caracterizado por tener un atractivo aspecto físico, el hecho que haya bajado varios kilos la hacen lucir más espectacular.

Algo que han resaltado los seguidores de la venezolana en sus redes sociales, donde luce su nueva figura. Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, hubo una persona que le pidió se sincere y diga la verdad sobre cómo bajó de peso.

“Alicia, por favor dime la verdad: ¿Cómo rebajaste en tan poco tiempo 11 kilos? No creo que fue dieta, ya que está de moda el balón o la bariática. Dime para hacer esa vaina ya”, escribió una usuaria.

Tras ello, la reconocida actriz y productora no dudó en contestarle y ser lo más honesta posible para evitar cualquier tipo de especulaciones. Con su respuesta aclaró lo que realmente se hizo para tener una renovada figura.

La reina de belleza y actriz Alicia Machado asiste a la Gala de Clausura de la Semana de la Moda Metropolitana y un show de entrega de premios, el 1 de octubre de 2016 en los estudios Warner Bros en Burbank, California (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿CUÁL ES LA VERDAD DETRÁS DE LA NUEVA FIGURA DE ALICIA MACHADO?

Alicia Machado aclaró que bajó de peso tras seguir un riguroso procedimiento. “Mi médico Miguel Gou puede explicarte mi dieta de 13 semanas para perder esos kilos. ¡No todo es quirófanos!”, señaló.

Como se recuerda, durante una transmisión en vivo, la ex reina de belleza contó cómo su público admira su cambio. “Bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos. Ya hoy una señora en el aeropuerto, muy linda, que me recibió me dijo que tenía que hacer mi dieta y que se llame la dieta de ‘Alicia de La casa de los famosos’. Ya luego les voy pasando mis tips”.

Además, contó por qué luce espectacular en sus redes sociales, donde se ha dejado ver con prendas ajustadas para resaltar su figura.

La ex Miss Universo luciendo su figura tras haber perdido más de 11 kilos (Foto: Alicia Machado / Instagram)

“Estoy feliz con mis fajas. Tienes que ver todos los productos maravillosos que tienen para nosotras las mujeres que queremos lucir más guapas que nunca”, escribió en un post donde posa con una faja color negro que ayuda a moldear aún más su cuerpo.

De esta manera, Machado reconoció que además de la rigurosa dieta que siguió, las fajas que utiliza la ayudan a resaltar su figura, tal como lo muestra en su cuenta de Instagram.