La telenovela turca “Hermanos” se ha convertido en el nuevo fenómeno mundial, gracias a su conmovedora trama y la calidad de sus actores, entre ellas la hermosa Su Burcu Yazgı Coşkun, quien interpreta a Asiye Eren. ¿Sabes qué es lo que le apasiona a la actriz?

La producción “Kardeşlerim”, nombre original en turco, sigue la vida de 4 hermanos (Kadir, Ömer, Asiye y Emel), quienes tienen que luchar contra los obstáculos después de la muerte de sus padres.

Asiye Eren, es la tercera de los cuatro hermanos. Es una joven muy sencilla, fuerte y responsable, mientras trabaja y cuida de su familia. Es dueña de sus propias decisiones y se caracteriza por eso. Y, ¿cómo es Su Burcu Yazgı Coşkun, la actriz que le da vida al personaje?

¿QUÉ LE APASIONA A SU BURCU YAZGI COŞKUN, QUIEN HACE DE ASIYE EREN EN “HERMANOS?

A sus 18 años, Su Burcu Yazgı Coşkun ya es toda una estrella en Turquía. Y eso no solo se debe a “Hermanos”, pues ella, a su corta edad, ya tiene una amplia trayectoria y ha participado en varias producciones, como “Kuzgun”. Desde muy niña ha demostrado su pasión por la actuación. ¿Qué tiene otros talentos y pasatiempos tiene la actriz?

La joven estrella se describe como una persona que le gusta compartir con su familia. Es amante de la meditación, del yoga, de los animales, sobre todo de los caballos. En su cuenta de Instagram, donde tiene 3 millones de seguidores, ha publicado fotos con un caballo blanco para la revista Re touch mag, donde describe un poco más qué es lo que le gusta y apasiona.

“En mi tiempo libre trato de estar sola tanto como sea posible. Hago cosas en las que no tengo que pensar mucho. Monto a caballo, bailo, hago caminatas y ando en bicicleta. De hecho, puedo decir que me escapo del ajetreo de un día normal”, cuenta la actriz.

Su Burcu Yazgı Coşkun es Asiye Eren en "Hermanos" (Foto: Su Burcu Yazgı Coşkun/Instagram)

Si bien en su red social podemos ver que le gusta sacarse fotos con gran estilo, ella asegura que no tiene la costumbre de comprar cosas de moda. “No sigo la moda, suelo comprar lo que creo que me queda bien. Mi estilo diario cambia de acuerdo a cómo quiero verme ese día y cómo me siento”, agrega en la entrevista.

Pero, sin duda, es una apasionada por la ropa, el modelaje y las fotos. pues su carrera como actriz le ha abierto las puertas de los fotógrafos profesionales y esto se nota cuando posa de forma amateur.

Ama los viajes

Coşkun a pesar de su corta edad ha tenido tiempo para irse de viaje e incluso disfrutar de planes super originales, que no todas las chicas de su edad pueden experimentar.

¿QUIÉN ES SU BURCU YAZGI COŞKUN?

Su Burcu Yazgı Coşkun es una actriz y modelo turca. Se hizo famosa por su papel de Naz en la serie otomana “Kuzgun” (también conocida como “Cuervo”). Como parte de su trabajo, ha aparecido en las portadas de las revistas İzmir, Be Style y Re touch mag.

Desde el año 2012, ha participado en diversas producciones que la han llevado a ser una de las jóvenes más queridas en su país de origen. Además, junto a Onur Seyit Yaran, actor que le da vida a Doruk Atakul en “Hermanos”, conforma la pareja conocida como #AsDor.

Actualmente, la joven actriz Su Burcu Yazgı Coşkun tiene una presencia activa en sus redes sociales.

DATOS PERSONALES DE SU BURCU YAZGI COŞKUN