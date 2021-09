Los últimos episodios de “Mi hija” (“Kizim” en su idioma original) sí que están dejando con la boca abierta a los espectadores españoles que cada domingo se enganchan a la señal de Antena 3 para no perderse ningún detalle de lo que pasa con la pequeña Öykü y su padre Demir, quien, al final del capítulo 34, fue detenido por agentes policiales tras haber sido acusado de robo.

MÁS INFORMACIÓN:

Como se recuerda, en dicho episodio, el progenitor de la pequeña tomó la decisión de devolver el dinero que su hija había encontrado, no sin antes decirle que existían cosas más importantes como la familia y vivir tranquilos. Sin embargo, cuando se preparaba para entregar todo, fue intervenido por policías. La menor, quien se encontraba esperando el autobús junto a Candan, mira todo y volvió a vivir un duro golpe.

La angustia de los televidentes se apoderó por conocer qué iba a pasar desde ese momento con el papá de la niña, cuyo pasado delictivo lo condenaba; por lo que tuvieron que esperar una semana para saber más detalles; es así como en el capítulo 35, emitido este domingo 19 de septiembre, se develó lo que ocurrió. A continuación, todos los detalles.

Öykü lamenta entre lágrimas haber metido en problemas a su padre Demir en "Mi hija". Ella está muy desconsolada (Foto: Med Yapım)

¿QUÉ PASÓ CON DEMIR TRAS SER DETENIDO POR UN ROBO QUE NO COMETIÓ?

Después de que las miradas de Öykü y Demir se cruzan cuando es llevado del brazo por dos agentes, padre e hija sienten cómo de nuevo la vida les juega una mala pasada, pero ahora por un error de la pequeña, quien jamás buscó causarle inconvenientes. “¡No he hecho nada! ¡Soy inocente!”, señala enérgicamente.

En ese momento, la menor corre hacia él y lo abraza. Mientras llora desconsoladamente, empieza a contar la verdad, ante la mirada atónita de los presentes. “Yo encontré esa bolsa. ¡Yo la encontré! ¡Les juro que fui yo! Estaba jugando en el parque y miré dentro de la bolsa. Había mucho dinero y la cogí porque nosotros no tenemos nada, ni siquiera tenemos casa. Lo siento”, dijo.

La policía no puede hacer nada, pues la acusación está hecha por Omer, el dueño del sobre que contenía el dinero que eran sus ahorros de toda la vida. Por lo tanto, su próximo destino era la cárcel.

¿CÓMO SE SALVÓ DEMIR DE IR A PRISIÓN TRAS SER ACUSADO DE ROBO?

La sincera confesión de Öykü llega a conmover el corazón de Omer, quien al ver a la niña sufriendo por el arresto injusto de su padre, decide tomar una decisión por el bien de todos. Es así como se dirige a los policías y les dice: “No voy a denunciar. Disculpen, señores agentes, no hagamos llorar más a la niña”.

Al ya no existir denuncia alguna porque jamás hubo un robo, Demir es puesto en libertad y se salva de ir a prisión. Ahora puede abrazar a su familia y entregarles todo su amor.

El rostro de sorpresa de Demir ante la confesión delante de todos de su pequeña Öykü (Foto: Med Yapım)

DEMIR ES RECOMPENSADO

El gesto de Demir, quien iba a devolver el dinero que había encontrado Öykü, fue recompensado por el propio Omer, quien lo citó para conversar. Si bien, en un inicio el protagonista pensaba que este iba a pedirle las disculpas del caso, cuando le dijo cuál era la verdadera intención de su encuentro, lo dejó sorprendido.

Resulta que el anciano lo iba a recompensar económicamente por su comportamiento. “Me harías muy feliz si lo aceptas”, le dice. Algo que le llega como caído del cielo porque estaban atravesando una difícil situación.

Pero eso no es todo; ya que, por su buen desempeño en su centro de labores, él fue ascendido de puesto y pasó de camarero a jefe de sala, lo cual le permitió adquirir una casa para su familia. Candan y Öykü al conocer su nuevo hogar quedan maravilladas y empiezan a hacer los arreglos respectivos.

Demir compra una casa para su familia, Candan y Öykü están muy felices y emocionadas (Foto: Med Yapım)

¿BODA DOBLE?

Otorgar un hogar a su familia era uno de los sueños que cumplió Demir, pero faltaba otro: casarse con Candan, con quien ya se había unido hace meses para conseguir la custodia de Öykü, pero la unión solamente fue por compromiso, y con el paso del tiempo y la convivencia se enamoraron, por lo que ahora sí quería gritar su amor a los cuatro vientos.

Sin embargo, él pensaba aprovechar la unión de sus amigos Sevgi y Ugur para celebrar una boda doble, algo que no le sentó bien a Candan, quien le dijo que no era necesario porque ya estaban casados. ¿Por qué no quiere casarse la joven con Demir? Lo sabremos en el siguiente capítulo de “Mi hija”.