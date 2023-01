En los últimos días, Dani Alves ha sido noticia pero por su accionar fuera de la cancha. El futbolista brasileño y exdefensor del Barcelona ha sido detenido preventiva tras ser acusado por una joven de acoso sexual y violación. La medida ha sido tan severa que el club Pumas de México, equipo en donde venía jugando, ha rescindido su contrato. Entérate qué es lo que se sabe que pasó con el jugador.

El seleccionado brasileño de 39 años, que participó en la última Copa del Mundo, Qatar 2022 , fue acusado a inicios de enero por una joven, cuyo nombre se ha mantenido en reserva por seguridad, y el último fin de semana se procedió a su detención preventiva.

LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN EN CONTRA DE DANI ALVES

El martes 2 de enero, la joven en cuestión formalizó la denuncia por violación en contra de Dani Alves, acusación que ya había hecho al momento que ocurrió el incidente. Esto fue el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, de Barcelona.

En ese momento se activó el protocolo de seguridad cuando ocurren esos casos. Se aisló a la denunciante, se tomó su declaración pero el futbolista ya se había ido del local.

Alves durante su detención en Barcelona (Foto: @cuartoscuro / Instagram)

LA ACUSACIÓN DE LA MUJER QUE HABRÍA SIDO ABUSADA POR DANI ALVES

De acuerdo al testimonio de la agraviada, que tiene 23 años, Alves la habría abordado en un ambiente privado de la discoteca mientras cada uno compartía con grupos distintos. Luego este se acercó cuando ella ingresó al baño y allí es donde habría ocurrido el ataque.

Según la denunciante, el brasileño le empezó a hablar groserías -una de ellas, “eres mi putita”-, a la vez que le pidió que le haga una felación. Ella se rehusó y en ese forcejeó es cuando habría le metido el dedo en sus zonas íntimas. “Me resistí pero él era mucho más fuerte”, expresó la joven.

DANI ALVES HA SIDO DETENIDO Y SIN POSIBILIDAD DE FIANZA PARA SER LIBERADO

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión preventiva el último viernes 20 de enero y sin fianza para el deportista, a la que se ha sumado la acusación particular, ejercida por la denunciante. La juez de instrucción decidió finalmente enviarlo a prisión sin fianza alegando la gravedad de los hechos y un posible riesgo de fuga. El brasileño reside en México desde mediados de 2022, cuando fichó por el Pumas de la liga azteca.

La fiscalía le quitó la posibilidad de pagar fianza para salir libre por el posible riesgo de fuga al estar trabajando en México (Foto: EFE)

EL DESCARGO DE DANI ALVES ANTES DE SU DETENCIÓN

El futbolista envió el pasado día 5 de enero un vídeo al programa “Y ahora Sonsoles” de Antena 3 donde negaba la acusación. “Me gustaría desmentir todo”, exponía Alves nada más al comenzar su mensaje en el espacio que presenta Sonsoles Ónega.

“Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo de que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás”, dijo entonces para el programa de Ónega.

Y añadió: “Cuando tú eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño para ir”, decía antes de desmentir conocer a la mujer: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre... no la conozco. Nunca la vi a través de mi vida”, remarcó.

Por otra parte, el entorno del futbolista ha corroborado que Alves estuvo en el citado local barcelonés, pero “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”.

LA ESPOSA DE DANI ALVES HACE UN PEDIDO A LA PRENSA

Ante el acecho mediático que ha recibido la española en su residencia a raíz de la acusación que sufre su marido, la modelo Joana Saenz se pronunció en sus redes sociales en donde pidió más empatía con la prensa pues acaba de perder también a su madre, quien falleció hace una semana.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, expresó a través de una “storie” en Instagram.

“He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, puntualizó.