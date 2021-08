“Love is in the air” continúa” dando de qué hablar y paralizando a los seguidores de esta exitosa serie, cuya segunda temporada comenzó a emitirse en su país de origen el pasado 9 de junio de 2021 vía Fox Turquía. Como todos están a la expectativa de lo que ocurre en la historia que envuelve a Eda y Serkan, te contamos lo que pasó en el capítulo 10 de este miércoles 18 de agosto.

A continuación, más detalles sobre la situación de la empresa de Bolat y el encuentro que tendrán los protagonistas; a ello se sumará la gran confusión de Piril, quien piensa recibirá una gran sorpresa.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 10 DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

EDA BUSCA RESPUESTAS

El episodio diez inicia con una reunión que sostiene Eda con sus amigas y tía, esta última le reclama por qué tiene que seguir aguantando a Serkan, pues además de verlo en el trabajo, ahora la lleva también a su casa. Ella promete que no volverá a ocurrir y cuando su pariente se va, comenta que tiene muchas dudas y no entiende lo que pasa. “Me obsesioné con lo que me dijo en el coche y ¿por qué me presta tanta atención? Ha estado conmigo hasta esta mañana”. Y aunque le dicen que es su jefe y muestra preocupación, ella está convencida de que hay algo más.

SERKAN NO CONFÍA EN EFE

Ya en Art Life, Bolat sostiene una reunión privada donde hace saber a sus colegas que le tiene mucha desconfianza a Efe Akman por haber tratado de comprar las acciones de Ferit. “Si su único objetivo es introducirse en el mercado turco, ¿para qué quiere la mayor parte de las acciones de la empresa?”, consulta Serkan por lo cual piden que lo investiguen y mantener todo en secreto.

Serkan no confía ni soporta a Efe (Foto: MF Yapım)

LOS CELOS DE SERKAN

Más adelante, en la compañía hace su aparición Eda, quien había estado delicada de salud, pero asegura que está bien y tiene muchas cosas que avanzar. “Me prometiste un helado, ¿recuerdas?”, le comenta a Efe, quien le dice: “Está en la nevera”, pero inmediatamente es interrumpido por Serkan que está incómodo: “Sería mejor que se lo consultaras al médico”, pero ella le recuerda que se dio un golpe en la cabeza y no cree que haya algún problema.

EFE ANUNCIA QUE SU EQUIPO SE VA DE LA OFICINA

Serkan, Efe, Ferit y Selin sostienen una reunión. En ella, Efe les recuerda a todos que es él quien llevó el proyecto del puerto a Art Life, por lo que el cliente quiere conocerlos, a lo que Bolat le consulta si comparte sus clientes con ellos por propia voluntad, algo que aclara su colega. “¿Nosotros? Perdona, somos socios y traigo este proyecto a mi empresa”, creando un clima un tanto tenso.

En ese instante toma la palabra Selin para referirse a la sociedad que fue redactada por Ceren, algo que genera una nueva discrepancia, pues mientras Serkan y Ferit quieren que se quede, Efe y la mujer piden que se contrate a otro. Tras someter a una votación que queda en empate, Bolat dice: “Por eso no me gustan las asociaciones. Hagámoslo así, Ceran nos hará una presentación y yo tomaré la decisión, así de fácil”. Esto genera la risa sarcástica de Efe que dice: “Ya estoy harto de toda esta tensión innecesaria, de verdad. Está claro que no podemos trabajar bajo el mismo techo y por eso me voy a llevar a mi equipo y Eda, y me mudaré de aquí. Tanto estrés nos perjudica”.

EDA Y SERKAN CONVERSAN

Después de un momento, Bolat se acerca a Eda para preguntarle si está de acuerdo con la propuesta de Efe, ella le dice que sí, aunque no sabe exactamente a lo que se refiere, pues solamente le contesta para incomodarlo. Tras pedirle que no le consulte más sobre su vida privada, ella le pregunta si le oculta algo, pero él asegura que no, a lo que la joven madre señala que si es mentira le hará muy caro.

Más adelante, Piril anuncia que todos seguirán trabajando juntos para evitar que Efe y su equipo se vaya. Algo que no toma de buena manera el jefe de Eda, quien le reclama a Serkan que si bien su estrategia para retenerlos no es mala, él no debe tomar solo las decisiones.

Serkan y Eda conversan luego de que Efe anunciara que se iba a ir de la empresa (Foto: MF Yapım)

EDA QUIERE SABER QUÉ SIENTE SERKAN

Aunque trate de negarlo, Eda sigue enamorada de Serkan y está preocupada por lo que siente, más cuando ve de cerca la presencia de Selin, por lo que recurre a su amiga Pirin, quien despeja sus dudas. “Ella está cerca de él, aunque Serkan está cerca de ti Eda. No sé, la señorita Selim no deja de pensar en el señor Serif”. Asimismo, la confunde la presencia de Deniz.

LA CONFUSIÓN DE PIRIL

Resulta que debido a tanto trabajo, casi todos olvidaron el cumpleaños de Piril, pero ella al ver un extraño movimiento en la compañía piensa que le están preparando una gran sorpresa. Lo que ella no sabe es que el padre de Serkan ha invitado a todos los varones de la oficina a jugar videojuegos a su casa con el fin de reconciliarse con su hijo. Mientras espera animada, no llega nada ni nadie, por lo que decide ir a un karoke con sus amigas y llama a Eda, quien a su vez también irá acompañada de sus amistades.