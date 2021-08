Sobre los últimos días de julio, una noticia en torno a AOA dejó en shock a los fanáticos del K-Pop: Kwon Mina, exintegrante de la agrupación femenina, intentó quitarse la vida. Eso informaron los medios de comunicación de Corea del Sur, conmocionando al mundo entero. Una semana después, afortunadamente, las noticias son buenas.

De acuerdo con los informes, una amiga de la cantante de 27 años fue a su residencia para ver cómo estaba después de que no pudo contactarla. Allí, la encontró inconsciente y fue trasladada de urgencia al hospital donde fue atendida por sangrado excesivo.

La vida de Mina no ha sido nada fácil. De hecho, un año atrás, la estrella de K-Pop alegó que fue víctima de acoso durante 10 años cuando formaba parte del grupo de chicas. Más tarde compartió que la líder del grupo, Jimin (Shin Ji-min), era su torturadora. En varias ocasiones, Kwon Min-ah recurrió a su cuenta personal de Instagram para emitir mensajes sobre su vida. Por ello, volvió a su red social para compartir un nuevo comunicado sobre su más reciente problema.

La estrella dio un emotivo mensaje para sus fans que se preocuparon por su estado de salud físico y mental. Además, Mina anunció que comenzará acciones legales contra rumores en su contra (Foto: Kwon Min-ah/Instagram)

QUÉ PASÓ CON MINA TRAS INTENTAR QUITARSE LA VIDA

La estrella dio un emotivo mensaje para sus fans que se preocuparon por su estado de salud físico y mental. Además, Mina anunció que comenzará acciones legales contra rumores en su contra, los cuales, admitió, la han perjudicado.

La exintegrante de AOA indicó que después de recuperarse en el hospital vio las declaraciones de su ex-novio, Yoo, quien contó detalles de su relación con ella y reveló por qué comenzó a salir con la cantante pese a que tenía novia.

“Mucha gente debe estar cansada, aburrida y preguntándose por qué estoy siendo así. Si digo que es porque me siento agraviada, ¿me creerían? Soy consciente de mis errores y de mis acciones y palabras que se han ido demasiado lejos”, escribió la cantante.

Además de la polémica con su novio, Mina también confesó que sigue siendo acosada por haber revelado que sufrió bullying por muchos años por parte de Jimin cuando era miembro de la agrupación femenina.

Mina, exintegrante de AOA, envía mensaje a sus fans (Foto: Kwon Min-ah/Instagram)

“Soy una víctima. Soy una de las cuatro o cinco personas… Soy una víctima que ha soportado más tiempo. No es una falsa exageración. Solo he revelado en el pasado que tengo una depresión severa y no es esquizofrenia o trastorno bipolar”, señaló.

Finalmente, la ex integrante de AOA indicó que tiene las suficientes pruebas para emprender acciones legales en contra de quienes difundieron información falsa sobre ella. “Lo siento por hacer una escena y causar un alboroto todo el tiempo. Sin embargo, si se convierten en mí por un solo día, no creo que puedan siquiera atreverse a decir eso. He tenido un momento difícil, y es difícil con todas las situaciones que involucran a la Sra. Shin, el Sr. Yoo y más…”, indicó.

“No habrá indulgencia para las personas que hablaron y están hablando como si lo supieran todo sin siquiera conocer bien la historia interna. Me siento segura”, sentenció Mina, quien antes había eliminado su cuenta en Instagram.