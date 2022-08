A varias semanas de la partida de Fernando del Solar, su viuda, Anna Ferro, y su ex mujer Ingrid Coronado vienen remeciendo el panorama mediático luego de la disputa por las propiedades que poseyó el difunto presentador, y que además otorgó a sus hijos Paolo y Luciano. No obstante, la cosa no acaba ahí, puesto que el argentino dejó algunos asuntos pendientes antes de dejarnos.

Como sabemos, Anna dejó en shock a la audiencia mexicana luego de revelar que su ex esposa, Ingrid Coronado, presentó una denuncia en contra del ex conductor mientras él estaba con vida. De hecho, esta disposición legal obligó a que del Solar se haga un estudio socioeconómico para poder evaluar los bienes que poseía junto a Ferro.

Como respuesta, Ingrid sostuvo que todo ese proceso era en realidad parte del divorcio que él mismo interpuso a mediados del 2016, lo cual trajo como consecuencia la repartición de bienes que lograron acuñar durante su extinto matrimonio.

Tuvo dos hijos, con su exesposa Ingrid Coronado (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

“Fueron pagadas por ambas partes. Sin embargo, cada uno de nosotros administraba uno de los departamentos de mis hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad, lo cual también es parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años”, fue lo que dijo Coronado a ‘Ventaneando’.

Pero, ¿Cuáles son las principales propiedades en disputa? Te presentamos algunas aquí.

CASA EN PEDREGAL

No cabe duda que del Solar tenía buenos gustos para vivir, y prueba de ello es esta vivienda ubicada en la zona más exclusiva de Pedregal, Ciudad de México. De hecho, tras romper en definitiva con Coronado, el también modelo pasó sus días en Cuernavaca.

Sin embargo, la separación no contravino con la vida de sus hijos, ya que Ingrid anhelaba que ellos crezcan en dicha zona, aunque tampoco quería salirse del marco legal luego de terminar con del Solar, por lo que siempre buscó hacerse de la participación del 50 por ciento de su estimación comercial.

LA CASA EN CUERNAVACA

Uno de los últimos anhelos de Fernando fue pasar gran parte de su vida en Cuernavaca, lugar donde nació y, paradójicamente, pasó sus últimos días.

De acuerdo a la periodista de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado, esta casa, la cual alberga actualmente a Anna Ferra, es de la pertenencia de Coronado, razón por la cual también habría encendido la pólvora entre ambas durante estas últimas semanas.