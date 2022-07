La historia del reconocido modelo y exfutbolista, David Beckham, llegará dentro de poco a la pantalla chica de la mano de Netflix. Si bien actualmente se vienen realizando las coordinaciones de lo que será esta importante producción, la propia figura inglesa lo anunció mediante sus redes sociales.

Durante muchos años David Beckham se consolidó como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos representando también a los colores de su selección inglesa. Sin embargo, también incursionó en el mundo del modelaje atrayendo muchas miradas.

Ahora retirado de las canchas de fútbol y lejos de los reflectores y las cámaras, el gigante de streaming podría contar la vida de David Beckham en una serie que tendría varios capítulos.

David Beckham (Foto: Instagram)

Los fans de Beckham esperan con ansias que esto se pueda hacer realidad para conocer más a fondo todo lo que significó su paso por el fútbol, por el mundo del modelaje y cómo era su entorno familiar.

También se podrá conocer algunos datos y curiosidades nunca antes conocidos del deportista. Para ello, Netflix ya viene trabajando en esta docuserie, según informó el portal Marca.

De esta manera, David Beckham se sumará a la lista de personalidades reconocidas que han tenido una serie en Netflix como Georgina Rodríguez, Tamara Falcón, entre otros.

¿QUÉ SE SABE DE LA SERIE DE DAVID BECKHAM?

Si bien Marca anunció que Netflix producirá la serie de David Beckham, por el momento, no se conoce el nombre de esta producción que revelaría varios datos nunca antes contados del futbolista.

El referido medio también indica que no se conocen las personas, amigos o familiares que aparecerán en esta producción. Pero un dato muy importante que señaló fue que se usarán imágenes nunca vistas de su infancia.

Sus inicios por el East London también se podrá ver en pantalla, así como su ascenso al fútbol profesional. Además, contará cómo fue su retiro del fútbol y su vida como empresario.

La familia de David Beckham (Foto: David Beckham/Instagram)

¿QUIÉNES REALIZARÁN ESTA DOCUSERIE?

Para esta importante producción se ha pensado en dos reconocidos profesionales como Fisher Stevens en la dirección y también será productor ejecutivo. Él estaría acompañado por John Battsek que se encargará de la producción.

Cabe precisar que en el 2010 Fisher Stevens consiguió un Oscar con su documental ‘The Cove’. Por su parte Battsek obtuvo un Emmy por “Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden”, en el 2013.

David Beckham en su niñez (Foto: David Beckham/Instagram)

¿QUÉ DIJO DAVID BECKHAM?

El jugador David Beckham también se pronunció respecto a esta importante noticia de que Netflix contará su vida en una docuserie.

En ese sentido, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje al respecto, el cual traducido dice:

“Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera. La serie contará con archivos nunca vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje. La serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia Fisher Stevens y John Battsek”, publicó.