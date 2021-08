La segunda temporada de “Love is in the air” ha dejado estupefactos a quienes seguían de cerca la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat, cuya primera entrega llegó con un final inesperado: el tumor cerebral que le diagnosticaron al arquitecto y la forma cómo su amada se enteró. Ahora, los nuevos episodios, cuya trama se sitúa cinco años después, muestran a dos personas maduras que están enfocadas en sus proyectos y cuyos sentimientos parecen haber quedado en el pasado.

Y aunque con el pasar de los capítulos los miramos con un trato distante, netamente laboral, los televidentes mantienen la esperanza de verlos de nuevo juntos, pues consideran que un amor como el que surgió entre ellos y que salió victorioso frente a las adversidades, no puede irse por la borda así por así.

Si bien, ellos están siguiendo sus caminos por separado, salvo por el lazo profesional que los mantiene en contacto, es imposible no preguntarnos si realmente la protagonista llegó a olvidar al hombre de su vida, aún más porque tienen una hija en común, aunque él no lo sabe.

Los protagonistas tienen que verse las caras porque están trabajando en un proyecto (Foto; MF Yapim)

¿EDA SIGUE ENAMORADA DE SERKAN EN “LOVE IS IN THE AIR 2”?

Aunque vemos a Eda muy cortante en su trato con Serkan, la verdad es que ella no ha podido olvidarlo, no sólo por el sentimiento mutuo que se tuvieron hace unos años, sino porque fruto de su amor nació la pequeña Kiraz, a la que esconde la verdad sobre quién es su padre. Un secreto que mantendrá bajo siete llaves.

Pese a que desconoce que la niña es su hija, el empresario, al estar convencido de que Yildiz no ha podido olvidarlo, está dispuesto a recuperarla. Para ello, acepta estar al frente del proyecto del hotel con el único propósito de forzar los encuentros con ella. La noticia le es anunciada por la señora Deniz, quien tiene interés por Bolat. “Yo no puedo trabajar con él y no voy a cambiar mi proyecto por él. Si quiere él puede hacer un proyecto que se adapte al mío”, le contestó la protagonista.

Después de que la dueña del hotel se retira, Eda va y enfrenta a su expareja y le deja en claro muchas cosas y le recuerda la frase que le dijo cuando terminaron. “Cuanto más lejos mejor Serkan”.

Cuando la señora Deniz le dice a Eda que Serkan trabajará en el proyecto de su hotel (Foto: MF Yapim)

SERKAN NO SE DA POR VENCIDO

En otro momento, le dice a su amada que él solamente está haciendo su trabajo. “Organizo mi vida de forma minimalista como tú y he decidido quedarme un poco más. Si te da miedo trabajar conmigo, lo entiendo”, le comenta a Yildiz.

La respuesta de la joven madre es: “El problema es tu ego, es tan grande que te impide vivir como una persona normal y te repatea que te haya olvidado. Te he olvidado”.

La verdad es que él está convencido de que puede reconquistarla y buscará la manera de pasar más tiempo con ella.

Serkan desconoce que la pequeña Kiraz es su hija (Foto: MF Yapim)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR 2”?

La segunda temporada de “Love is in the air” (Sen Cal Kapimi” en su idioma original) se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity. También puedes disfrutarla en Mitele PLUS, solamente bajo suscripción.