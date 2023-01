No cabe la menor duda de que el lanzamiento del tema “BZRP Music Session #53″, de Shakira y Bizarrap, ha generado todo tipo de reacciones no solo en los seguidores de la artista colombiana y del productor argentino, también diversas celebridades han expresado su sentir frente a la canción contra Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí; una de estas famosas es la querida mexicana Eiza González, quien no dudó en mostrarse a favor de la intérprete de “Monotonía”, sin imaginar que su apoyo sería duramente criticado, pues varios le recordaron que fue la tercera en discordia en la relación de Liam Hemsworth y Miley Cyrus.

Todo comenzó cuando la actriz de Hollywood escribió en su cuenta de Instagram: “Te amo Shakira”, un comentario que recibió mucho apoyo, pero no contaba que algunos usuarios la acusaran de haberse metido en un romance. “Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley ya no hay vergüenza, Eiza. ¿Quiere que le enseñe las fotos? ¿Quiere que le enseñe?”, escribieron. Pero la histrionisa no se quedó callada y se defendió: “¡Hola! Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información”.

Pese a las críticas que comenzó a recibir, la actriz de “Godzilla vs. Kong” lanzó cerca de siete horas después un segundo tuit ese mismo 15 de enero: “¡Feliz de apoyar a una latina que le está rompiendo! Feliz de que estés de regreso haciendo música @shakira”, pero en lugar de apaciguar los ánimos, estos se caldearon: “Tan feliz que claramente también fuiste la amante de Liam cuando todavía andaba con Miley Cyrus?”, “Miley te envía flores”, “Por favor, no te hagas la boba. Miley y Liam anunciaron que se separaron y tú saliste en fotos con él cinco días después. Y encima de todo, te atreviste y te burlaste de ella”. “Tú literalmente sos la Clara en la historia y claramente eres igualita que Liam. Falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios.

A raíz de la discusión que se generó en redes sociales, ¿realmente Liam Hemsworth le fue infiel a Miley Cyrus con Eiza González? A continuación, te contamos lo que se sabe al respecto y por qué surgieron estos rumores.

LIAM HEMSWORTH, MILEY CYRUS Y EIZA GONZÁLEZ, ¿UN TRIÁNGULO AMOROSO?

Lo primero que debemos precisar es que Liam Hemsworth y Miley Cyrus se conocieron en las grabaciones de la película “La última canción” (2009), cuando ella tenía 16 y él 19 años. Tras tener un acercamiento como amigos, deciden oficializar su romance después del estreno de la cinta. Si bien, su relación tuvo altos y bajos, los rumores de una infidelidad con January Jones hizo que terminen, pero ella decide perdonarlo y regresan; sin embargo, pese a los esfuerzos, nuevamente acaban su noviazgo en 2013, al día siguientes, el actor fue visto besándose con Eiza González.

Totalmente destrozada, la recordada Hanna Montana lanza una canción hablando sobre su relación con Liam, en la que menciona que pese a todo el daño que le ha causado, no puede dejarlo de querer. Es más, en el videoclip, vemos a Miley expresando sus sentimientos, pero más era recordada por el desnudo que hace, algo que fue motivo de burlas por parte de Gonzáles cuando vio un maniquí que tenía el vestuario de la cantante en los VMA de 2013.

¿REALMENTE LIAM HEMSWORTH Y EIZA GONZÁLEZ TUVIERON UN ROMANCE?

Tras haber sido vistos besándose, se especuló bastante sobre un posible romance entre Liam Hemsworth y Eiza González, pero ¿qué tan cierto fue esto? Según Hollywood Life, la relación entre ambos no prosperó porque al actor le había llegado la información de que la mexicana estaba con él para ganar fama en Estados Unidos, incluso se insinuó que ella llamaba a los medios para que los fotografiaran juntos.

Esto habría llevado al histrión de “Los juegos del hambre”, diera por concluido el fugaz amorío, de acuerdo con una publicación de Pop Picante.

En tanto, la mexicana también se refirió a aquellas fotografías, pero mantuvo reserva: “Nunca hablaría de eso. Me concentro en mi trabajo, eso es lo que realmente importa”.