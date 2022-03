La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” cada vez más continúa cautivando a la audiencia con las intrigas y misterios que acontecen en la trama. Si bien, a los protagonistas que conquistaron hace casi dos décadas se sumó una nueva generación de gavilanes; lo cierto es que las interpretaciones de los jóvenes talentos impactaron al público.

A raíz del gran papel que vienen desempeñando estos actores, el que menos ha fijado su atención en ellos y buscan conocer más sobre su participación en la exitosa telenovela.

Quien se ha ganado los aplausos de la gente por el rol que desempeña es Yare Santana, la actriz que da vida a Gaby, la hija de Franco Reyes y Sarita Elizondo. Ella reveló que el día que se comunicaron con ella para indicarle que formaría parte del elenco de la novela se quedó en shock y no lo podía creer.

Debido a su magnífica interpretación, varios se preguntan si tiene algo en común con su personaje. Averigua lo que dijo.

La actriz nació el 11 de mayo de 1993 en la Ciudad de Matanzas, Cuba (Foto: Yare Santana/Instagram)

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN YARE SANTANA CON GABY DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Yare Santana conversó con People en español y dio a conocer si tiene algo en común con Gaby Reyes Elizondo, de la afamada producción de Telemundo.

A la interrogante si se siente identificada con su personaje de “Pasión de gavilanes”, ella no dudó en contestar y dijo: “En muchos aspectos. Yo suelo ser bastante terca, no me gustan las injusticias, digo las verdades de frente, y si en mis manos está ayudar a alguien ahí estoy sin pensarlo dos veces”.

Una característica valiosa de esta cubana que se define como “una mujer que ama y agradece cada detalle que la vida le regala”.

En otro momento, reveló que le gusta bailar y leer, y adora el mar y los atardeceres, sobre todo a su familia y a sus amigos”.

¿QUIÉN ES YARE SANTANA?

Yare Santana nació el 11 de mayo de 1993 en la Ciudad de Matanzas, Cuba. Actualmente, tiene 28 años. Se graduó en 2012 de la Escuela Nacional de Arte, en Cuba, en la especialidad de Teatro. Ese mismo año trabajó como profesora de actuación en dicha institución hasta 2015.

En su país natal, participó en varias obras de teatro como “La moza del cántaro”, de Lope de Vega; y “El rey Lear”, de Shakespeare; entre otras. También estuvo en televisión nacional en las series “Santa María del Porvenir” (2011) y “Cuando el amor no alcanza” (2014).

En 2015 decidió emigrar a México, donde estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). En el país azteca destacó en “Sin miedo a la verdad” (2018), “El Dragón: El regreso de un guerrero” (2019), “Se rentan cuartos” (2019) y en la telenovela “El Vuelo de Victoria” (2017). Su primer rol protagónico lo obtuvo en el 2019, en la película de Netflix “Como caídos del cielo”.