España es uno de los países donde las telenovelas turcas han encontrado mucho éxito y prueba de ellos son las producciones “Mi hija” (“Kızım”), “Mujer” (“Kadın”), “Love Is in the Air” y “Hercai”. Y es que estas historias se han ganado un lugar importante en el gusto de la teleaudiencia y su demanda ha ido en aumento.

Nova y Divinity fueron los primeros medios que emitieron las mencionadas producciones, que han llegado a convertirse en un fenómeno televisivo sin precedentes. Y es que Turquía produce cerca de 100 novelas al año a 156 países, desde Oriente Medio y Asia a Latinoamérica y Europa, pasando por Estados Unidos, abriéndose paso al mercado internacional.

Pero no son las únicas producciones que gozan de éxito, ya que también tienen un fuerte rival: las telenovelas mexicanas. Estas historias siguen teniendo bastante presencia dentro del mundo del entretenimiento y prueba de ello es el éxito de “Destilando amor”, “La desalmada”, “El triunfo del amor”, entre otras. En ese sentido, te contamos su horario de emisión.

“Madre” es protagonizada por Cansu Dere y la pequeña estrella turca Beren Gökyıldız (Foto: MedYapım/MF Yapım)

HORARIO SEMANAL DE LAS TELENOVELAS DE NOVA

“Madre” | 10:35 horas

Zeynep Güne es una profesora que descubre que una de sus alumnas de siete años podría estar sufriendo maltratos en el hogar familiar. Abandonada, la maestra decide acoger a la niña. Para ellas será una nueva etapa, una nueva vida en la que Zeynep se convertirá en su nueva madre.

“Elif” | 11:30 horas

“Elif” se ha convertido en una de los dramas favoritos con la historia de una niña que vive con su madre y padrastro pero que atraviesa por distintas situaciones que la ponen en riesgo. Está protagonizada por la actriz Isabella Damla Güvenilir.

“Las mil y una noches” | 12:30 horas

“Las mil y una noches” relata la historia de Sehrazat y Onur. Ella es una joven madre que aspira a ser arquitecta y necesita con urgencia una fuerte cantidad de dinero para pagar el tratamiento de su hijo, quien tiene leucemia; y él es un hombre desconfiado que es dueño de la importante constructora donde la mujer labora. Sehrazat no ve otra salida que solicitarle el favor a Onur, quien accede pero le pide que pase una noche con él.

“Fugitiva” | 15:00 horas

Protagonizada por İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu y Ulaş Tuna Astepe, la telenovela “Fugitiva” relata la historia de Nefes quien fue obligada a casarse muy joven con un empresario, quien la mantuvo cautiva en una mansión. Ella y su hijo fueron víctimas de violencia durante años. Sin embargo, el destino de la joven se cruza con Thair, el hombre que se convertirá en su única oportunidad para escapar de esa pesadilla.

“El triunfo del amor” | 16:30 Horas

“El Triunfo del amor” es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía para Televisa en 2010. Es la segunda adaptación hecha en México de la telenovela venezolana Cristal de 1985. Está protagonizada por Victoria Ruffo, Maite Perroni, William Levy, Osvaldo Ríos y Diego Olivera, con las participaciones antagónicas de Daniela Romo, Dominika Paleta y Guillermo García Cantú.

“La desalmada” | 18:00 horas

“La desalmada” relata la vida de Fernanda Linares, una mujer sedienta de venganza tras el asesinato de su esposo en su noche de bodas, en donde, además, fue víctima de violación. Sin embargo, tiempo después, la vida de Fernanda cambiará cuando conoce a Rafael Toscano, un apuesto joven que recientemente acaba de recibir su título universitario con el que logrará empatizar y que devolverá a Fernanda la oportunidad de volver a amar.

“Pasión de gavilanes” | 18:45 horas

Originalmente la serie narra las vidas de las familias Reyes y Elizondo, y se enfoca principalmente en las historias de vida de Juan, Oscar y Franco Reyes. Estos son tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de hacienda para infiltrarse en la vida de la familia Elizondo y poder vengar la muerte de su hermana.

“Amarte así, frijolito” | 19:30 horas

“Amarte así, frijolito” es una producción de Telemundo protagonizada por Litzy y Mauricio Ochmann, junto con Alejandro Felipe Flores. En ella se relata la historia de rencor y amor de una muchacha que cree que ella fue violada con ayuda de drogas por el padre de su hijo.

“Meryem” | 20:15 Horas

En una noche lluviosa la vida de tres personas tomó un giro inesperado. Meryem y su novio Oktay, que conducía el coche, chocaron con una mujer en medio de la carretera. Después del accidente, Meryem intenta proteger a su novio.

“Mar de amores” | 21:30 horas

Es el año 1967 y el capitán Ali Akarsu pasa la mayor parte de su tiempo lejos de su familia. Mientras está fuera, su esposa Cemile cuida a sus cuatro hijos; Berrin, Aylin, Mete y Osman. Un día Cemile encuentra una carta que revela que su marido tiene una amante.

“Paramparça” | 22:00 horas

En un hospital, una enfermera cambia a dos hijas al nacer porque sus apellidos son similares. La familia rica obtiene a la niña pobre y ella obtiene a la rica. Después de 15 años, se revela la verdad.

HORARIO SEMANAL DE LAS TELENOVELAS DE DIVINITY

“Castle” | 08:30 horas

La policía de Nueva York persigue a un asesino en serie que parece inspirarse en las novelas de Rick Castle, que es requerido por las autoridades para colaborar en el caso.

“Bones” | Desde las 09:05 hasta las 15:40 horas

La doctora Temperance Brennan es una antropóloga forense que trabaja para el instituto Jeffersonian y además es escritora de novelas negras. Su extraordinaria habilidad para descifrar claves ocultas en los cuerpos de las víctimas de asesinatos.

“Querida madre” | 16:25 horas

Una inocente niña pierde a su madre en un accidente. Debido a su delicado estado de salud, su padre se lo oculta y paga a una doble para que finja ser su madre hasta que tenga la edad suficiente para someterse a la cirugía que le salve la vida.

“Huérfanas” | 17:35 horas

Cinco adolescentes tendrán que hacer frente a las múltiples dificultades de la vida hasta alcanzar la mayoría de edad mientras viven en un orfanato.

“Amor a segunda vista” | 19:10 horas

Las vidas de Fatih y Zeynep, dos jóvenes desesperados de diferentes orígenes, se cruzan en un vuelo de regreso a sus casas en Turquía. Ambos deben retomar sus vidas allí, pero antes de hacerlo, deciden fingir un matrimonio para librarse de sus familias.

“La suerte de Loli” | 20:25 horas

La vida de Loli dará un giro inesperado cuando al morir su mejor amiga recibe una herencia que no cree poder manejar, pero que le mostrará que el verdadero significado del éxito está en la familia y el amor.

“Corazón valiente” | 20:50 horas

La historia de la amistad entre dos niñas en una remota ciudad mexicana llamada Valle de Bravo. Ángela Valdez, humilde y dulce, era la hija de Miguel Valdez, el guardaespaldas de la poderosa y adinerada familia Sandoval Navarro.

“Pasión de gavilanes 2″ | 21:35 horas

Drama, venganza, amor y pasión conviven en el eje narrativo de este relato, que sigue las vicisitudes de los descendientes de la dinastía Reyes Elizondo, que se verán involucrados en un misterioso crimen que sacudirá los cimientos de la familia.

“Gülperi: Todo por mis hijos” | 21:40 horas

Gülperi recibe la noticia de que su esposo ha muerto durante un viaje de negocios. A partir de ese momento, su vida se volverá extremadamente difícil al tener que mudarse con sus tres hijos a la mansión de su suegro.

“Una parte de mí” | 22:30 horas

Una familia rica está esperando que su hijo favorito les dé un heredero. pero cuando su esposa tiene dificultades para concebir, buscan un vientre de alquiler. Elif está desesperada por conseguir dinero y acepta alquilar su vientre, pero es engañada.

“Me robó mi vida” | 23:15 horas

Bahar es adoptada, pero ella no lo sabe. Su abuelo la entregó a los sirvientes de la casa quienes la criaron como a su hija. Años después, el anciano, arrepentido, decide contar la verdad, pero su muerte complicará aún más el futuro de su verdadera nieta.