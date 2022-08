Shakira y Gerard Piqué culminaron su relación de casi 12 años hace poco más de dos meses, pero parece que el jugador del FC Barcelona ya estaba predispuesto a iniciar otro noviazgo. Y es que en las últimas horas se ha conocido la identidad de quién sería la nueva de pareja del deportista español, con una particularidad: ambos se estarían relacionando ya “durante meses”.

El pasado 4 junio, la intérprete de “Te felicito” comunicaba al público en general que su relación con el futbolista ibérico -con quien nunca se casó pero sí tiene dos hijos en común: Milan, de nueve años, y Sasha, de siete- llegaba a su fin. Este breve enunciado aparecía luego de algunas semanas de rumores de separación y crisis de pareja.

Desde ese entonces la prensa rosa de España informaba que el detonante de la ruptura de la mediática pareja fue una infidelidad de Piqué, hecho que nunca el jugador ni la cantante salieron a desmentir. Es más, tras el comunicado escrito que fue difundido por el área de prensa de la colombiana ninguno de las dos celebridades ha brindado declaraciones públicas.

Foto de archivo de cuando formaban una familia feliz y unida (Foto: Shakira / Instagram)

¿CON QUIÉNES ANDUVIERON SHAKIRA Y PIQUÉ TRAS SEPARARSE?

Inmediatamente después hicieron oficial su separación, la prensa anduvo al pendiente de con quiénes andaban o se relacionaban Shakira o Gerard Piqué. Mientras la barranquillera se abocó al cuidado de su padre -que se recuperaba luego de un accidente- y sus hijos, el catalán pasó sus vacaciones viajando en solitario, aunque alguna vez se le vio acompañado.

Fue en un local nocturno en Suecia; allí estuvo acompañado de una desconocida señorita pero tras ello no se le volvió a ver más en ese tipo de situaciones. Los medios de Barcelona, en tanto, trataron de abordarlo cada vez que lo veían en la vía pública pero él guardó siempre silencio.

Por su parte, la intérprete de “Waka Waka” también viajó pero en compañía de sus pequeños, con ellos estuvo en Miami, Ibiza y Cantabria. No obstante, también ha estado enfocada en su trabajo como jurado en el reality “Dancing with my self”.

¿QUIÉN ES CLARA CHIA MARTI, LA SUPUESTA NUEVA NOVIA DE GERARD PIQUÉ?

Con el correr de la semanas, y ya el futbolista trabajando la pretemporada con su club, el Barcelona, las informaciones y rumores respecto a con quién andaría Gerard Piqué se empezaron a disipar, pero el último miércoles 10 de agosto, el diario inglés “The Sun” señaló la “bombita” que volvió a encender las redes sociales.

El medio británico señaló que la señorita con la que el español está saliendo, desde hace unos meses, es Clara Chia Marti, una joven de 23 años que habría por intermedio de la productora de la que es dueño Kosmos, y es que la mujer habría estado trabajando en dicha empresa.

De acuerdo al citado diario, “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”. Está información haría pensar que ella podría ser la mujer con la que Piqué le fue infiel a la madre de sus hijos.

“La gente le ha ayudado a mantener el romance en secreto y borraron las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella. Sólo eso hace que sus compañeros piensen que va en serio”, sentenció “The Sun”.

Efectivamente, en redes sociales la supuesta nueva pareja de Piqué no es ubicable pero aún así “El Periódico”, un diario de Cataluña, compartió una foto de quien sería Clara Chia Marti. Vale precisar que Piqué por ahora continúa en mutis total.