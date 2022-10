En la previa a Halloween se estilan estrenar películas de terror y ahora mismo hay una en Estados Unidos que viene siendo tendencia en redes sociales por lo “gore” y crudo de su contenido. Al menos eso señalan las personas que han visto ya la película y han sufrido las consecuencias: vómitos y desmayos. “Terrifier 2″ es el nombre de la cinta que protagoniza David Howard. ¿Y quién es ese actor? Te lo contamos a continuación.

El film, cuya dirección y guión está a cargo de Damien Leone, se estrenó en Estados Unidos el último 6 de setiembre y desde hace algunos días se han empezado a reportar casos de espectadores que no terminaron de ver la cinta por lo duro del contenido y algunas imposibilidades físicas.

De acuerdo al medio USA Today, más de una persona que fue a la sala de cine a ver la secuela de “Terrifier” terminó con vómitos o desmayos a causa del contenido “dark”. “Mi amigo se desmayó y el teatro llamó a una ambulancia”, escribió el usuario de Twitter Andrew Liming. Este es uno de los comentarios que el citado medio recopiló.

Todavía no tiene fecha de estreno en Sudamérica y Europa (Foto: @terrifier2_official).

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “TERRIFIER 2″?

“Terrifier 2″ es la continuación del thriller de terror estrenado el 2016 “Terrifer”, dirigido por Leone y protagonizado por Jenna Kanell, Samantha Scaffidi y David Howard Thornton.

En la película original, una mujer llamada Tara Heyes (Kanell) se convierte en la obsesión sádica de “Art the Clown” (Thornton), un espantoso asesino cuyo rostro está pintado con maquillaje de payaso en blanco y negro. Esta cinta puedes verla en la plataforma de Amazon y en Filmin.

En “Terrifier 2″, “Art” regresa al condado de Miles después de ser resucitado por “una entidad siniestra” y pone su mirada en una adolescente y su hermano menor. Thornton y Kanell repiten sus papeles en la película y se les unen las coprotagonistas Lauren LaVera, Griffin Santopietro y Felissa Rose.

¿QUIÉN ES DAVID HOWARD THORNTON, “ART THE CLOWN” EN “TERRIFIER 2″?

Ante el llamativo “éxito” que viene teniendo esta película oscura y de terror, muchos se han preguntando quién es el actor que interpreta a “Art the Clown”, también conocido en español como “el payaso asesino”.

David Howard Thornton es el intérprete que da vida a este desquiciado personajes desde su primera entrega. El artista es oriundo de Huntsville, Alabama, estado en donde nació a finales de noviembre de 1979.

Es actor de teatro, cine y voz de doblaje. Dentro de sus performances más resaltantes figuran su papel como “Grandpa Who” en las giras nacionales 1st-5th de “Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas: The Musical” y ser las voces de Shizoku y otros en el videojuego “Invizimals: The Lost Kingdom”.