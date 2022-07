En el 2006, se estrenó “Hasta que la plata nos separe”, una de las telenovelas colombianas más reconocidas de todos los tiempos, con un famoso elenco, una divertida historia, encantadores personajes y un éxito que hizo que se adapte en el año 2022 como una más de las telenovelas de Telemundo.

Así, el público le dio su respaldo. No obstante, recientemente se han revelado algunos secretos de la ficción protagonizada por el actor Víctor Hugo Cabrera (Rafael Méndez) y la actriz Marcela Carvajal (Alejandra Maldonado). Uno de estos, relacionados a las condiciones de trabajo en la serie de televisión.

Por ello, a continuación, conoce el testimonio de Santiago Alarcón, el reconocido actor de “Hasta que la plata nos separe” al que no le pagaron, pese a trabajar en la telenovela.

¿QUIÉN ES SANTIAGO ALARCÓN?

Santiago Alarcón es un actor colombiano reconocido por su papel protagónico de Germán en la serie “El man es Germán” de RCN Televisión. Además, es el presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y ha sido galardonado por los Premios India Catalina en la categoría de Mejor Actor Protagónico Telenovela o Serie (2019) por “Garzón vive” y en la de Mejor actor protagónico de serie o miniserie (2012) por “El man es Germán”.

Desde 1998, ha trabajado en decenas de producciones. Así, su nombre está incluido en proyectos como: “Amores como el Nuestro”, “Expedientes”, “Traga maluca”, “Me amarás bajo la lluvia”, “La viuda de la mafia”, “Te voy a enseñar a querer” y “Hasta que la plata nos separe”.

DATOS PERSONALES DE SANTIAGO ALARCÓN

Nombre completo: Santiago Alejandro Alarcón Uribe

Lugar de nacimiento: Medellín, Antioquia

Medellín, Antioquia Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1979

23 de noviembre de 1979 Edad: 42 años

42 años Estatura: 1,80 m

1,80 m Esposa: Cecilia Navia

¿A QUIÉN INTERPRETABA SANTIAGO ALARCÓN EN “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

El actor Santiago Alarcón interpretaba a Jaime Rincón en la telenovela “Hasta que la plata nos separe”. Él era el mejor amigo y vecino del protagonista de la historia, Rafael Méndez (Víctor Hugo Cabrera) y se caracterizaba por ser un aplicado estudiante de derecho en la universidad.

Pese a no ejercer como abogado, ‘Jaimito’ se encargó de apoyar y orientar a su amigo tras el accidente que tiene con Alejandra Maldonado (Marcela Carvajal). Además, vivía sus propias tramas con algunos enredos con Julieta Méndez (Adriana Silva) y Vicky Parra (Liliana González).

¿POR QUÉ NO LE PAGARON A SANTIAGO ALARCÓN POR SU TRABAJO EN “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

En una entrevista para el programa de YouTube “The Juanpis Live Show”, Santiago Alarcón se refirió a sus condiciones laborales mientras trabajaba en “Hasta que la plata nos separe”. Así, el conductor le recordó una frase que resumía su experiencia en la ficción: “Era un actor reconocido, pero no tenía ni para pagar la luz”. Tras escucharlo, el intérprete lo confirmó.

“Eso me pasó en ‘Hasta que la plata nos separe’. Me pagaban por capítulo, pero no pagaban tan bien. La novela la escribía Fernando Gaitán y salió al aire muy rápido, entonces él escribía según lo que se veía y decía esto está funcionando, esto no y esto sí. Muchas veces no grabábamos con tanta intensidad porque no había libretos”, explicó.

Enseguida, el colombiano contó que su personaje era muy reconocido por los televidentes. No obstante, debido a que no aparecía en la mayoría de las escenas, este no recibía un salario, como uno podría imaginar de los actores de telenovelas.

“Mi personaje tomó una fuerza que nadie esperaba, pero a mí no me pagaban. Yo no cerraba capítulo. Cuando uno graba por capítulo debe cumplir cierto porcentaje de las escenas del capítulo para que lo paguen, pero yo no lo lograba. No hacía más del 80 % y no recibía sueldo (...) La gente me saludaba, pero yo no tenía plata. Una vez me tocó ajustar con monedas (...) La fama es una mentira”, narró.

Puedes escuchar la declaración completa del actor, a continuación.