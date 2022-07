En los últimos días, la canción “Mi bebito fiu fiu” se ha convertido en un divertido viral de las redes sociales. A ritmo de “Caramelo de chocolate, empápame así...” cientos de personas se han sumado a la fiebre de la composición, incluidas figuras como Bad Bunny, Luisito Comunica, Ibai y más cibernautas.

Así, muchas personas se preguntan quién es la persona que está detrás de esta pegadiza y particular composición, que involucra un presunto caso de infidelidad de un político peruano. Por ello, hoy te presentamos a este joven que se ha convertido en una nueva ‘celeb’ de Perú.

En ese sentido, a continuación, conoce quién es Tito Silva Music, el productor musical detrás de la canción “Mi bebito fiu fiu”.

¿QUIÉN ES TITO SILVA MUSIC?

Tito Silva Music es el nombre artístico de Alberto Silva Reyes, un productor musical peruano que se ha hecho conocido a nivel mundial como el creador de la canción “Mi bebito fiu fiu”, un tema que hace referencia a unos chats filtrados atribuidos a Zully Pinchi y que serían dirigidos a Martin Vizcarra, expresidente del Perú.

Tal como le contó a Perú 21, Tito Silva tiene estudios en Marketing, Publicidad y Música. Según refiere, sus padres no estaban animados con su incursión en la música, por lo que ingresó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y estudió Publicidad.

En el camino, el joven se desarrolló en la producción musical. Así, su trabajo se ha caracterizado por hacer diversas canciones y ‘remixes’ que abordan varios temas de la coyuntura de su país y algunas colaboraciones inimaginables, como la de Ariana Grande y la tradicional artista Carmencita Lara. El joven de 30 años también ha realizado música para películas, en proyectos con 20th Century Fox.

DATOS PERSONALES DE TITO SILVA MUSIC

Nombre completo: Alberto Antonio Silva Reyes

Alberto Antonio Silva Reyes Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1992

17 de enero de 1992 Edad: 30 años

30 años Ciudad de nacimiento: Lima, Perú

Lima, Perú Estudios: Marketing, Publicidad y Música

LOS ÉXITOS DE TITO SILVA MUSIC

Más allá del famoso ‘hit’ “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva ha lanzado otras canciones que también se han hecho virales. Una de las más populares fue “La Arrechazada”, de la peruana Susy Díaz. El joven trabajó junto a la cantante Andrea Coombes y convirtieron el tema en una versión muy distinta a la original, pero bastante popular en sus redes.

En una entrevista para “La República”, Silva contó que se toma gran parte de su tiempo en producir estas composiciones: “Separo cada palabra o declaración para armar una canción y luego le doy una nota musical a cada sílaba, le voy dando forma hasta formar una obra de arte”.

Así, también creó un curioso dueto bastante inesperado: La versión conjunta de una canción de Michael Jackson y Luis Miguel, versionando los temas “Será que no me amas” y “Blame It On the Boogie”.

Además, el peruano decidió homenajear a su país de origen con un “remix andino” del famoso Bob Esponja. Empleando partes de la mítica canción “El Condor Pasa”, le dio un nuevo enfoque a “Agua” de J Balvin.

Puedes ver el resto de producciones de Tito Silva Music desde su canal de YouTube.

¿DE QUÉ TRATA “MI BEBITO FIU FIU”?

“Mi bebito fiu fiu” es el último gran éxito de Tito Silva Music. Esta es una adaptación de “STAN”, canción que interpretan Dido y Eminem. La letra de la composición está inspirada en un poema atribuido a la excandidata al congreso Zully Pinchi y que supuestamente habría enviado el expresidente del Perú, Martín Vizcarra.

“Caramelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, enróllame así. Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, eres mi bebé. Mi bebito Fiu Fiu”, es parte de la pegadiza letra de “Mi bebito fiu fiu”.

En la voz de Tefi C, actualmente, la canción supera las 9 millones de reproducciones en YouTube y forma parte del Top de Videos Musicales de su país de origen.

PERSONALIDADES QUE HAN CANTADO “MI BEBITO FIU FIU”

Tal es el éxito de la canción, que reconocidas figuras como Bad Bunny, Luisito Comunica y Kunno no han dudado en interpretarla desde sus redes sociales. Así, el reconocido youtuber y streamer español Ibai ha sido el último en sumarse a la fiebre de “Mi bebito fifu fiu”. Sin duda, un viral que seguro seguirá dando que hablar en los próximos días.