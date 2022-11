Recientemente, un clip en donde se ve a Fernanda Pavisic, la flamante Miss Bolivia 2022, logró hacerse viral en redes sociales debido a los comentarios de grueso calibre que lanzaba en contra de sus contrincantes por la corona de Miss Universo, incluso, la peruana Alessia Rovegno. ¿Quién es esta modelo boliviana que logró hacerse famosa debido a tal desgradable hecho? Aquí te lo contamos.

Aunque la candidata saliera a pedir las disculpas públicas del caso, arguyendo que se trata de un “experimento social”, son pocas las personas que se creyeron la versión que dio la modelo, e incluso, hay quienes piden su destitución de la gala de modelaje.

¿La conocías antes de su vergonzoso accidente? No te preocupes, en Trome te invitamos a conocer a la Miss Bolivia 2022 y todo lo relacionado a su desarrollo profesional.

¿QUIÉN ES FERNANDA PAVISIC?

Nacida en la provincia de Cochabamba, Bolivia, Fernanda Pavisic es la representante boliviana, cuyos padres son bolivianos y croatas por parte de madre y padre, respectivamente. Hoy en día, además de ser modelo, estudia psicología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo.

Tras ganar el certamen de belleza en 2022, Pavisic tuvo unas sentidas palabras de empoderamiento femenino, evidenciando que no solamente era una modelo, sino también una activista en favor de las mujeres.

La Miss Bolivia 2022 dio un sentimental discurso de agradecimiento (Foto: Marco Velasco)

“Las niñas, en la actualidad, se ven expuestas a mensajes negativos y a realidades falsas en las redes sociales. Es por eso que pueden verse afectadas. Lo más importante es enseñarles el valor de trabajar en su autoestima y su amor propio, para así formar mujeres empoderadas y seguras de sí mismas, y que sepan que lo más importante es lo que ellas piensan de sí mismas y no lo que los demás dicen de ellas”, sostuvo Fernanda tras ganar la banda de Miss Bolivia. Un enunciado muy irónico luego del clip que recorrió todo el internet.

Vale precisar que Fernanda se inició en el mundo del modelaje desde hace varios años. Logró ganar títulos de Reina del Carnaval, Miss Feicobol y Miss Cochabamba.

La modelo logró destacar como modelo desde niña (Foto: Hernán Andia Quintanilla)

Sobre su profesión como modelo, la modelo de 23 años comentó que siempre tuvo esa pasión desde pequeña. “El modelaje es algo que me gusta desde muy pequeña, pero los concursos de belleza tienen algo más profundo. Ponen a prueba tu seguridad y autoestima y esto me ha ayudado a hacerme más fuerte y sentir que cada certamen es un desafío (…) Me han permitido desarrollar proyectos sociales, que es lo que más me llena el corazón”, indicó Pavisic al medio “OPINIÓN”.