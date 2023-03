El actor José Ángel Bichir tiene varios años actuando en México, por lo que ya es alguien conocido. Sin embargo, desde inicios de marzo su nombre ha sonado mucho más por unas declaraciones sobre Belinda.

Durante la alfombra morada de la producción, el artista de 35 años mencionó un poco sobre los rumores de un posible romance con la rubia española, sorprendiendo a todo el mundo, no por afirmar que, efectivamente, tuvo algo con ella, sino porque firmó un contrato de confidencialidad en ese momento.

José Ángel Bichir mencionó que firmó un contrato de confidencialidad, por lo que no puede hablar sobre su relación con Belinda (Foto: José Ángel Bichir / Instagram)

LO QUE DIJO JOSÉ ÁNGEL BICHIR SOBRE BELINDA

El contrato de confidencialidad

Bichir fue preguntado acerca de Belinda y él mencionó unos rumores que indicaban que, supuestamente, él había negado que tuvo un romance con ella, así que lo desmintió por completo. Sin embargo, aseguró que no puede dar más detalles sobre ese momento de su vida, ya que firmó un contrato de confidencialidad y prefiere callarse para que no lo demanden.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, fueron algunas de sus palabras.

Apoya a Belinda y no a Nodal

Aprovechando que habló de la española, el actor recibió preguntas sobre la relación anterior de la rubia con el cantante Christian Nodal, que terminó en medio de una gran polémica y la difusión de unas conversaciones privadas entre los dos artistas, en las que ella le habría pedido dinero a su entonces novio.

Ante ello, José Ángel Bichir comentó que respeta mucho a Nodal por su carrera de cantante, pero no tiene buenas referencias sobre él. Del mismo modo, comentó que el mexicano de 24 años no se portó muy bien con “Beli”.

“Estoy a favor del team Belinda, obviamente. De Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante; lo que sí te puedo decir es que le deseo suerte, porque es muy joven; pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien”, añadió.

¿QUIÉN ES JOSÉ ÁNGEL BICHIR?

Nació en una famosa familia

José Ángel Bichir nació en México un 28 de enero de 1988, así que en la actualidad ya tiene cumplidos los 35 años, una edad en la que una persona de su profesión suele encontrar la madurez plena de su carrera en la actuación.

Su familia es muy conocida en su país, en especial en todo lo relacionado con el entretenimiento, ya que es hijo de Odiseo Bichir, quien también es un reconocido actor mexicano de telenovelas, series, películas y hasta teatro.

Además, es sobrino de Demián Bichir, otro reconocido actor de su país que se dio el lujo de estar nominado a los premios Oscar en el año 2012 gracias a su interpretación en la película “Una vida mejor”.

Sin duda, José Ángel tiene una valla muy alta en la actuación entre sus familiares, pero aún es muy joven para alcanzar los mismos niveles. Del mismo modo, hay que resaltar que, desde chico, sabe lo que este mundo, así que experiencia tiene.

Sus inicios fueron al lado de Belinda

Su primera gran experiencia en la actuación fue en el año 2001, cuando solo tenía 13 años de edad. En esa oportunidad, José Ángel participó en la telenovela juvenil llamada “Aventuras en el tiempo”.

Ya sea por casualidad o por destino, en esa producción también estaba Belinda como parte del elenco, así que ambos se conocen desde aquella época, aunque no hayan sido tan cercanos como otras amistades.

Tuvieron una gran amistad

Si bien no se les había visto juntos muy seguido, ambas celebridades sí formaron una relación de respeto entre ambos y de cierta consideración. Muestra de ello es que en el 2010 volvieron a trabajar juntos.

Y es que la también cantante realizó el videoclip de la canción “Amor transgénico” en el año 2010 y consideró a José Ángel como uno de los actores que formaron parte de la representación.

José Ángel Bichir en un videoclip de Belinda (Foto: José Ángel Bichir / Instagram)

Su papel más importante

Desde que era solo una adolescente, José Ángel Bichir ha trabajado en múltiples producciones televisivas y también cinematográficas, así que es alguien con un gran recorrido en el mundo actoral.

Uno de sus trabajos más relevantes fue cuando en el año 2022 interpretó a Mateo, uno de los personajes principales en la película “Sexo, pudor y lágrimas 2″ que pertenece a la plataforma HBO Max.

FOTOS DE INSTAGRAM DE JOSÉ ÁNGEL BICHIR

José Ángel Bichir, de 35 años, es un actor mexicano con una familia muy famosa en el mundo de la actuación (Foto: José Ángel Bichir)