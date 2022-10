Acaba de rodar la última entrega de la saga “Asu Mare”, el film que batió récord en la taquilla cinematográfica nacional y que tuvo como propósito inicial contar la historia de Carlos Alcántara camino a convertirse en la celebridad que es ahora. No obstante, en gran parte de dicha primera película, “Cachín” narra cómo es que conoce al amor de su vida y quien es hasta hoy su esposa, Jossie Lindley.

El comediante y actor utilizó sus redes sociales para informar que “Asu Mare 4″ se había terminado de filmar y ahora se iba a iniciar el proceso de postproducción. “Hoy a las 5 am se terminó el rodaje de ‘Asu Mare 4′, solo tengo palabras de agradecimiento para este equipo maravilloso que me acompañó en esta historia, elenco y crew de primera. Todos en mi corazón para siempre”, se lee en la publicación de Instagram.

En esta última cinta, Alcántara no será el protagonista de la cinta, es más puede que aparición sea breve, pues su trabajo viene siendo el de director. “Para mí es un sueño hecho realidad, este es mi debut como director y no puedo estar más feliz. Es una gran responsabilidad pero también es un paso muy importante en mi carrera profesional . Dirigir es algo que siempre he querido hacer y que la primera experiencia sea con mis amigos y como parte de una saga a la que quiero tanto como ‘Asu Mare’ es doblemente gratificante”, señaló el artista anteriormente.

Respecto a su rol actoral en esta cinta también profundizó un poco y aseguró que va a “aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce”. La razón de no tener un rol protagónico en “Asu Mare 4″, trama que se centrará en los amigos de “Cachín”, es que Alcántara es reticente a hacer la doble labor al mismo tiempo: dirigir y actuar.

Contrajeron matrimonio en 2010 (Foto: Carlos Alcántara / Instagram)

¿QUIÉN ES JOSSIE LINDLEY, LA ESPOSA CARLOS ALCÁNTARA?

Su personaje es uno de los estelares de la primera película de “Asu Mare”. En la historia, “Cachín” narra que tuvo que enamorar y conquistar a una guapa joven de barrio pituco y de costumbres un tanto opuestas a las de él.

Si bien parte de la caracterización que hizo la actriz Emilia Drago es ficción, el personaje está inspirado en Jossie Lindley. ¿Y quién es en la vida real esta mujer? Es una limeña con quien lleva 29 años de relación -se casaron, no obstante, recién en 2010.

De joven cursó estudios en la Universidad de Lima; sin embargo, decidió dejarlos, por lo que siempre había querido hacer: ser bailarina de danza contemporánea. Para ello llevó cursos de Ballet Clásico y Acrobacia en la academia British School of Dancing de Rossina y Sylvia Muller.

Algunos de sus trabajos han sido en montajes del Grupo Uno, dirigido por Lucho Peñaherrera y Dany Kanashiro (1989 - 1993); Krónicas Imakinarias, Fausto, Grupo Íntegro, dirigido por Óscar Naters; Festival 100% Cuerpo en La Alianza Francesa de Miraflores y La Tercera Mujer(2012).

Respecto a cómo Jossie y “Cachín” se conocieron, el propio actor lo relató para el programa “Estás en todas”. “La conocí por Pataclaún. Estaba sentado en la puerta de la casa de Pataclaún en Barranco y ella llegaba caminando por la calle con vestuario, porque ella es bailarina de danza contemporánea, en esa época trabajaba en el Grupo Uno y venía de hacer una sesión de fotos, y la vi entrar con un vestido cortito y una peluca negra y ¡wow!, dije: ¿quién es?”, reveló en aquel momento.

Ambos durante la alfombra roja de por el estreno de "Asu Mare 3" (Foto: GEC)

JOSSIE LINDLEY ACTUÓ EN “ASU MARE”, LA PELÍCULA DE CARLOS ALCÁNTARA

Si bien Emilia Drago interpretó al amor de su vida de “Cachín”, la propia Jossie Lindley terminó apareciendo en la cinta.

Fue en una de las últimas escenas de la primera cinta: realizó el papel de la novia de Carlos Alcántara cuando este se encuentra con su amada en una quinta.