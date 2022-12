Hasta hace poco, no se conocía mucho sobre el pasado de Ana Paula Consorte , la actual novia de Paolo Guerrero. Sin embargo, en ‘Amor y Fuego’ revelaron la identidad de su expareja, quien también es el padre biológico de su hija.

Según el programa, la bailarina brasileña que se robó el corazón del excapitán de la Selección Peruana tuvo como pareja al futbolista retirado Maicosuel Reginaldo de Matos.

Durante el año 2013, los brasileños tuvieron una hija juntos. Sin embargo, ella terminó haciéndole un juicio de alimentos, el cual ganó, debido a que él estaba casado.

Ana Paula Consorte y Maicosuel.

Incluso, en esa época, el exfutbolista puso en duda su paternidad a los medios de comunicación de su país.

“Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia, sin duda”, declaró.

¿Ana Paula Consorte se casó con Paolo Guerrero?

Hace unas semanas, ‘América Hoy’ compartió imágenes del futbolista en Instagram en donde se veía la foto del regalo de la modelo, el cual consistía en una caja con fotos, una taza y otras sorpresas valorizadas en más de 268 soles. “Gracias mi amor”, dice en la descripción.

No obstante, la tarjeta impactó a los internautas, ya que este mencionaba al deportista como ‘mejor esposo’. “Gracias por ser el mejor esposo que tanto admiro y deseo. Tú, siempre, para siempre más. Te amo mucho vida, nunca olvides eso”, se lee.