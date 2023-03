Aunque Nadia Ferreira y Marc Anthony se casaron el 28 de enero de 2023, todo el mundo continúa hablando de su exclusiva boda a la que asistieron diversas celebridades como Salma Hayek o David Beckham. Si bien, las miradas se centraron en los esposos que pronto esperan la llegada de su hijo, el séptimo del cantante y el primero de la Miss Paraguay, hubo alguien que acaparó la atención de los medios; nos referimos a Ludy Ferreira, la madre de la reina de belleza, quien fue su dama de honor.

A raíz de su destacada presencia el día del matrimonio, varios buscan conocer más sobre la mujer que le dio la vida a la primera finalista del Miss Universo 2021. A continuación, te contamos más sobre ella.

Cuando la esposa de Marc Anthony fue coronada Miss Paraguay y le da un beso a Ludy Ferreira (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE LUDY FERREIRA

Nombre completo: Ludy Ferreira

Ludy Ferreira Lugar de nacimiento: Paraguay

Paraguay Nacionalidad: Paraguaya

Paraguaya Cumpleaños: 7 de septiembre

7 de septiembre Instagram: @ludytferreira

2. ¿QUIÉN ES LUDY FERREIRA?

Ludy Ferreira es la madre de Nadia Ferreira y suegra de Marc Anthony. Ella tiene una hija más a parte de la Miss Paraguay.

Una pequeña Nadia al lado de su progenitora Ludy Ferreira (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

3. EL GRAN APOYO DE NADIA FERREIRA

En sus redes sociales, la esposa del cantante boricua publicó algunas fotos junto a su progenitora, de quien se deshace en halagos, ya que la apoyó e impulsó en su carrera como modelo y su paso por los certámenes de belleza, pero le puso una condición: terminar sus estudios.

4. SU MEJOR AMIGA

Además de considerar a su madre como la persona más importante de su vida, Nadie Ferreira dijo que es su gran soporte. “Es la persona que me acompaña, mi mejor amiga, la persona [con] la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me acompaña, que me alienta a seguir adelante… quien me regaña bastante”, señaló en entrevista al programa “Curando cuerpos, sanando almas”.

Los seguidores de la paraguaya señalan que su madre Ludy Ferreira parece su hermana (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

5. PARA NADIE FERREIRA TAMBIÉN ES SU PADRE

“Qué afortunada soy de tenerte, mi ejemplo a seguir. Me apoyaste desde el principio de mi carrera en el modelaje, siempre a mi lado desde los 13 años hasta el día de hoy sosteniéndome la mano y viviendo este enorme sueño y todas las maravillosas experiencias que traen consigo ese sueño. Te amo mamá... y también puedo decir papá porque vos representas ambos para mí y es otra razón por la cual te admiro demasiado. Sos la persona más fuerte y con el corazón más grande que conozco”, le escribió en su cuenta de Instagram el 16 de septiembre de 2021.

6. PERFIL BAJO

Ludy Ferreira ha preferido mantener un perfil bajo y alejada de los medios, por lo que mantiene sus redes sociales en privado.

Un atardecer al lado de la mujer más importante en la vida de reina de belleza (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

7. EN REDES RESALTAN SU BELLEZA

Los seguidores de la esposa de Marc Anthony no dudaron en resaltar la belleza de Ludy Ferreira. “La mamá quizá tiene más [años], pero luce como de 45, muy linda”, “Qué lindas, parecen hermanas”, “Ahora entiendo de donde proviene tanta belleza”, fueron algunos de los comentarios.

8. ¿QUIÉN ES EL PADRE DE NADIA FERREIRA?

En la misma entrevista “Curando cuerpos, sanando almas”, Nadia Ferreira habló de su padre, de quien dijo están distanciados. “Lo conozco, lo quiero muchísimo, [pero] yo crecí y tuve la educación de mi mamá y, por supuesto, mi hermana también”.