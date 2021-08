A inicios de 2021, Meadow Walker, hija del fallecido actor Paul Walker de “Rápidos y furiosos” fue noticia por debutar en modelaje profesional y triunfar en la industria de la moda con tan solo 22 años. Por ello, los focos de las cámaras se han centrado en ella y su vida personal, esto último desde que anunció su compromiso con Louis Thornton-Allan.

En 2017, Meadow Walker comenzó una carrera en el mundo del modelaje y desde entonces ha firmado para importantes marcas de la industria. A través de las redes sociales, especialmente en Instagram, la bella joven comparte su trabajo y las experiencias que está ganando como modelo. Sin embargo, una publicación de inicios de agosto ha llamado la atención no solo de sus más de 2.5 millones de seguidores, sino de la prensa internacional.

En una publicación de Instagram, Walker mostró un diamante mientras nadaba en una piscina, luego volvió una mirada tímida a la cámara riéndose mientras se alejaba nadando. El anuncio llega luego que a principios de julio Thornton-Allan y Meadow confirmaran su romance.

¿QUIÉN ES LOUIS THORNTON-ALLAN?

Louis Thornton-Allan está estudiando actuación en Stella Adler Studio of Acting, en Nueva York. A diferencia de su novia Meadow, Louis no es tan activo en las redes sociales. Sin embargo, no pierde la oportunidad de mostrarle un poco de amor en su red social.

Con más de 5000 seguidores, Thornton-Allan suele publicar instantáneas de sus presentaciones como modelo y actor. En enero de 2021, hizo una aparición en la canción de Blu DeTiger, Vintage. Su trabajo fue apreciado por muchos y el video ya ha registrado más de un millón de visualizaciones.

Debido a que apenas está empezando, se sabe muy poco de él, pero de acuerdo con prensa extranjera, Thornton-Allan también ha trabajado como modelo.

EL COMRPOMISO DE LOUIS THORNTON-ALLAN Y MEADOW WALKER

Como lo mencionamos líneas arriba, la pareja confirmó que estaban saliendo el mes pasado, ya que se hicieron su primera publicación oficial en Instagram con una siesta acogedora, y Louis llamó a Meadow su ‘mejor amiga’. En la foto se podía ver a la pareja mirándose a los ojos mientras estaban sentados en un restaurante. Y, de hecho, es una de las pocas imágenes de la pareja.

Un mes después anunciaron su compromiso, el mismo que fue celebrado por las amigas de la modelo. Varias de ellas inundaron la sección de comentarios de su publicación de Instagram con buenos deseos y felicitaciones. Como Hana Cross que escribió: “Felicidades Ángel”. Mientras que Nicola Peltz dejó dos emojis de corazón. Por su parte, Louis también comentó sobre el video y le dijo a su futura esposa: “Por siempre y para siempre”.