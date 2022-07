La presentadora que destacó por su labor en los programas “Hoy”, “Primero noticias” y “Matutino express”, y que hace poco venció al cáncer de mamá, vuelve a ser noticia pero por un tema condenable. Marta Guzmán reconoció haber sufrido acoso sexual mientras formó parte de una producción periodística. Así lo comentó en una reciente charla con su colega Gustavo Adolfo Infante.

En el programa de entrevistas “El minuto que cambió mi destino”, la llamada “Pasadita”, contó esta historia desconocida y que en su momento ella no lo tomó con un acto de acoso, pero con el correr de los años, de afrontar situaciones duras que la hicieron crecer a nivel personal, la mujer de prensa cayó en cuenta que había sido una víctima más de este tipo de violencia.

“Hoy me doy cuenta que sí (fui acosada sexualmente) porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado y yo lo he contado que me pasó con una persona que me decía: es que tú tienes que dar noticias, cuando yo daba el clima” expresó Guzmán.

Ahora también participa del magazine "Chismorreo", que se emite por Multimedios Televisión (Foto: Marta Guzmán / Instagram)

MARTA GUZMÁN FUE ACOSADA POR UN PRODUCTOR DE TELEVISA

La referencia a la que hizo Marta Guzmán líneas arriba es al programa “Primero noticias”, en donde ella era la encargada de anunciar el clima. No obstante, la comunicadora no ha querido ventilar el nombre de la persona de producción que la acosaba.

Lo que sí relató fue la situación en la que el acoso quedó en evidencia. Una vez el hombre en cuestión lo citó a su oficina dentro del canal y lo primero que hizo fue hacerle un comentario sobre su cuerpo. “Llegué un poquito tarde, pasadita de la hora, me siento y me dice ‘me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones’ (...) No se me subió lo Guzmán, tristemente verdad, y agarré y me puse mi suéter. Y hoy digo ¡Eso era acoso!”, narró molesta.

Incluso agregó que esta persona la llegó a citar a un bar de un hotel, encuentro al que ella desistió de asistir y por lo que este se molestó y le dijo que “era una tonta” por no hacer caso.

Afortunadamente, al poco tiempo ese productor fue sacado de su cargo porque dos modelos argentinas lo denunciaron de acoso, hecho que le permitió recuperar la calma a Guzmán, ya que andaba preocupada de que el acosador tomase represalias laborales contra ella por no haber acudido a la cita que le propuso.

¿QUIÉN ES MARTA GUZMÁN?

Natural de Ciudad de México, está comunicadora -licenciada de la Universidad Anáhuac del Norte- empezó su carrera periodística en 1994 como conductora del estado del tiempo en el sistema de noticias “Eco”. Al poco tiempo dio el salto a Televisa.

Allí formó parte de diversos programas como “En Concreto”, “Duro y Directo”, la sección “Que todo México se entere”, dentro del programa matutino “Hoy”. Ya en los 2000, llegó a “Primero noticias”, informativo que comandaba Carlos Loret de Mola y en donde permaneció de 2004 a 2012.

En dicho programa era la encargada de ofrecer el estado del clima, y eso estaba pauteado para que lo haga a cada media hora de las tres horas que duraba el noticiero (6:30, 7:30 y 8:30 a. m.); sin embargo, como eso casi nunca ocurría se ganó el apelativo de “Pasadita de la media”, que luego se transformó en simplemente “Pasadita”.

En 2015, dio dar un vuelvo en su carrera y dejó Televisa para irse a la competencia directa: TV Azteca. Ya en 2020, arribó a Imagen Televisión, donde formó parte del programa “¡Qué chulada!”; no obstante, en 2021 dejó la TV para iniciar su carrera política en el Partido Verde Ecologista.

Unos cuantos meses después decidió retornar a la pantalla chica y ahora es nuevamente panelista de “¡Qué chulada!”. Es relevante mencionar que en 2021 la celebs fue diagnosticada tempranamente con cáncer de seno, por lo que se sometió a una aplicada sesión de quimioterapias, logrando vencer el mal a inicios de junio de este año.