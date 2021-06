Eiza González es una actriz mexicana que se esta abriendo paso en Hollywood y tras su participación en la película “I Care a Lot” al lado de Rosamund Pike y Peter Dinklage ha gano mucha más popularidad. Esto ha hecho que la interprete sea convocada para diversos proyectos de cine y este 2021 la hemos visto triunfar en “Godzilla vs. Kong”.

Gracias a su gran talento y trabajo se ha convertido en una de las latinas más exitosa de los últimos años, así que los reflectores están todo el tiempo sobre ella y como resultado, los paparazzis la han fotografiado al lado de Paul Rabil.

Desde hace algunas semanas se comenzó a rumorear que Eiza González había empezado un nuevo romance y sería con el jugador de lacrosse. Las sospechas fueron más fuertes después que la actriz terminará su noviazgo con el modelo Dusty Lachowicz.

Eiza González is dating lacrosse pro Paul Rabil https://t.co/XGPDqYKizT pic.twitter.com/iOR6wEyJbp — Page Six (@PageSix) June 10, 2021

¿QUIÉN ES PAUL RABIL?

En los últimos días, la vida amorosa de la actriz mexicana Eiza González ha despertado el interés del público, pues ha sido captada en varias ocasiones muy cariñosa con Paul Rabil.

El deportista nació el 14 de diciembre de 1985 en Gaithersburg, Maryland, actualmente tiene 35 años. Desde muy pequeño mostró interés por el lacrosse, así que a los 12 años fue reconocido con un gran talento para el deporte.

El lacrosse es un juego rápido entre dos equipos, cada uno con diez jugadores, en el que compiten por anotar un punto depositando una pelota en la red del contrincante. El deporte se juega con un palo largo con una red al final, denominado stick en inglés, con la que se busca anotar goles con una pelota de goma.

Para el 2009, Paul Rabil ya era considerado el mejor jugado por el Cannons Lacrosse Club y en 2010 fue seleccionado para la Liga Nacional de Lacrosse en Estados Unidos.

Pero no solo los deportes son su gran pasión, sino, también los negocios. Paul Rabil y su hermano, Mike Rabil, fundaron el equipo PLL con los inversores The Chernin Group y The Raine Group. Rabil luchó por salarios adecuados, acciones y beneficios más altos para los jugadores para lograr que pudieran vivir de jugar su deporte tal como él lo estaba haciendo.

En 2014 estuvo casado con la influencer fitness Kelly Berger, pero en 2017 se divorciaron. Ahora, parece que estrena noviazgo con una de las estrellas mexicanas más importantes de Hollywood.

Desde hace unos días, el medio estadounidense Page Six ha reporteado puntualmente los movimientos de la posible pareja, pues afirmó que el mes pasado asistieron juntos a la fiesta de cumpleaños del billonario Jamie Reuben, en donde se mostraron muy cariñosos.